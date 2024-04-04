Бенфика начала переговоры о продлении контракта с Ди Марией

Лиссабонская "Бенфика" намерена продолжить сотрудничество с 36-летним Анхелем ди Марией.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, столичный клуб хочет сохранить своего ключевого полузащитника ещё как минимум ещё на один сезон.

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Действующее трудовое соглашение аргентинца с "Бенфикой" рассчитано до конца нынешней кампании. В текущем сезоне Анхель провёл 36 матчей во всех турнирах, отличившись 15 голами и 9 результативными передачами.