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Бенфика начала переговоры о продлении контракта с Ди Марией

Португалия

Он ещё слишком хорош

Бенфика начала переговоры о продлении контракта с Ди Марией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лиссабонская "Бенфика" намерена продолжить сотрудничество с 36-летним Анхелем ди Марией.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, столичный клуб хочет сохранить своего ключевого полузащитника ещё как минимум ещё на один сезон.

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Действующее трудовое соглашение аргентинца с "Бенфикой" рассчитано до конца нынешней кампании. В текущем сезоне Анхель провёл 36 матчей во всех турнирах, отличившись 15 голами и 9 результативными передачами.

Ранее Ди Мария заявлял о своём желании вернуться в родной "Ротарио Сентраль".

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Источник:
https://twitter.com/NicoSchira/status/1775776629689589970
Опубликовал: Александр Бураков
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