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Бенфика – Морейренсе: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии
Начало в 22:30
Фото: SLBenfica
Сегодня "Бенфика" у себя дома примет "Морейренс". "Бенфика" держится на второй строчке в турнирной таблице, тем временем "Морейренсе" расположился на шестой. Предыдущий матч в рамках чемпионата Португалии "Бенфика" проиграла со счетом 1:2, посмотрим, сможет ли Трубин сегодня удержать ворота "орлов" без пропущенных мячей.
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Чемпионат Португалии. "Бенфика" – "Морейренсе"
14 апреля, 22:30
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция: Бенфика - МорейренсеСмотреть трансляцию
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