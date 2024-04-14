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Бенфика – Морейренсе: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Португалия

Начало в 22:30

Бенфика – Морейренсе: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: SLBenfica

UA-Футбол
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Сегодня "Бенфика" у себя дома примет "Морейренс". "Бенфика" держится на второй строчке в турнирной таблице, тем временем "Морейренсе" расположился на шестой. Предыдущий матч в рамках чемпионата Португалии "Бенфика" проиграла со счетом 1:2, посмотрим, сможет ли Трубин сегодня удержать ворота "орлов" без пропущенных мячей.

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Чемпионат Португалии. "Бенфика" – "Морейренсе"
14 апреля, 22:30
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция: Бенфика - Морейренсе
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