Рейнджерс побеждает Селтик в дерби Старой Фирмы
Команда Джеррарда лидирует в чемпионате Шотландии
В рамках 11-го тура шотландского Премьершипа "Рейнджерс" обыграл "Селтик". Подопечные Стивена Джеррарда одержали уверенную победу со счетом 2:0. Дублем в составе "рейджеров" отметился Коннор Голдсон.
После 11-ти туров "Рейнджерс" имеет в своем активе 29 очков и единолично занимает первую позицию в лиге. "Селтик" располагается на втором месте, отставая от своих исторических соперников на 4 очка (у "кельтов" еще матч в запасе).
Чемпионат Шотландии. Премьершип. 11-й тур
"Селтик" (Глазго) - "Рейнджерс" (Глазго) 0:2 (0:1)
Голы: Голдсон, 9, 54.
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Комментарии (2)
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Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:27
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17.10.2020 в 21:06
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