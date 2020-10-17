  1. UA-Футбол ⚽
  2. Шотландия
  3. Рейнджерс побеждает Селтик в дерби Старой Фирмы
В тренде

Рейнджерс побеждает Селтик в дерби Старой Фирмы

Шотландия
(2 голосов)

Команда Джеррарда лидирует в чемпионате Шотландии

Рейнджерс побеждает Селтик в дерби Старой Фирмы
Новина українською

В рамках 11-го тура шотландского Премьершипа "Рейнджерс" обыграл "Селтик". Подопечные Стивена Джеррарда одержали уверенную победу со счетом 2:0. Дублем в составе "рейджеров" отметился Коннор Голдсон.

После 11-ти туров "Рейнджерс" имеет в своем активе 29 очков и единолично занимает первую позицию в лиге. "Селтик" располагается на втором месте, отставая от своих исторических соперников на 4 очка (у "кельтов" еще матч в запасе).

Чемпионат Шотландии. Премьершип. 11-й тур

"Селтик" (Глазго) - "Рейнджерс" (Глазго) 0:2 (0:1)

Голы: Голдсон, 9, 54.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рейнджерс (Глазго) Селтик (Глазго) Чемпионат Шотландии
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballhead (м. Чернігів)
17.10.2020 в 21:27
Хехе. Нехай знають, хто королі Ґлазґо, а хто подонки сепарські. Стіві Джі молодець, час і чемп уже виграти, стільки-то бабок вбухали в команду цього літа.
Ответить
0
0
zabo21
17.10.2020 в 21:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...