Бразилия прорвалась на Олимпиаду. В решающем матче разбита Аргентина. ВИДЕО

В последние две недели в Латинской Америке проходил финальный отборочный турнир на Олимпийские Игры 2020 по футболу. По итогам первых двух туров Аргентина гарантировала себе первое место в квартете. А вот Бразилия, в активе которой было две ничьих, могла остаться за бортом соревнований. В случае поражения или ничьей и победы Уругвая действующие олимпийские чемпионаты в Токио не поехали бы.

Впрочем, в решающий момент бразильцы продемонстрировали свою лучшую игру. Счет открыл форвард "Байера" Паулиньо, который воспользовался классным пасом Педриньо. Преимущество до перерыва закрепил форвард "Лейпцига" Матеус Кунья. Он же поставил точку в начале второго тайма.

Стоит добавить, что именно Кунью на 81-й минуте заменил хавбек "Шахтера" Майкон. А вот защитник Додо просидел на скамейке запасных.

Таким образом на Олимпийских Играх в Токио от Южной Америки выступят Аргентина и Бразилия. Первые выигрывали золото в 2004-м и 2008-м, вторые - в 2016 на домашних Играх в Рио-де-Жанейро. Бразилия также имеет три серебра и две бронзы, у Аргентины два вторых места.

Добавим, что от Европы на Олимпиаде сыграют Франция, Германия, Испания и Румыния. Африку будут представлять Египет, Кот-д'Ивуар и ЮАР, от Азии кроме хозяев японцев сыграют Саудовская Аравия, Южная Корея и Австралия. Новая Зеландия получила путевку от Океании. Еще двух участников должна определить Северная Америка.