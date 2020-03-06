Либертадорес. Начало веселья

В главном клубном турнире Южной Америки началась групповая стадия соревнований. С учетом сегодняшних квот ведущих стран, в первую очередь Бразилии и Аргентины, - это уже ключевая стадия соревнований.

Группа А

В группе А выступают команды, которые только недавно играли за Суперкубок Южной Америки, "Фламенго" и "Индепендиенте дель Важе". Обе они стартовали с выездных побед. Действующий обладатель трофея Копа Судамерикана исключительно на контратаках разгромил "Барселону" 3:0, а вот бразильцам на выезде пришлось помучиться. Колумбийский клуб "Джуниор Барранкижа" решил дать бой в прямом смысле этого определения, и победитель последнего Либертадорес вынужден был играть в максимально жесткий футбол. Гости приняли вызов и тоже изрядно лупили по ногам. Чисто же с игровых моментов стоит отметить перестройку "рубро-негро" на схему 4-2-2-2. Габигол ы который раз был главной фигурой на поле, но дважды забил не он, а капитан Эвертон Рибейро. У хозяев же в конце встречи отличился когда-то очень крутой нападающий Тео Гутьеррес.

"Барселона" (Эквадор) - "Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) 0:3 "Джуниор Барранкижа" (Колумбия) - "Фламенго" (Бразилия) 1:2

Группа Б

Парагвайский клуб "Гуарани" продолжает бить всех на своем пути. Команда прошла три круга квалификации и одолела самый статусный клуб этого этапа соревнований "Коринтианс". Теперь дома чисто на классе спокойно обыграли боливийский "Боливар".

"Палмейрас" продемонстрировал, что находится в очень хорошей форме. В выездном матче бразильцы, складывается такое впечатление, даже не вспотели, обыгрывая аргентинский "Тигре". Тренер-ветеран Ванделей Лушембурго идеально работает с агрессивной схемой, в которой единственного нападающего Луиса Адриано (экс-"Шахтер") поддерживают атакующие хавы Виллиан Себольния (экс-"Металлист"), Дуду (экс-"Динамо") и Рони.

"Гуарани" (Парагвай) - "Боливар" (Боливия) 2:0 "Тигре" (Аргентина) - "Палмейрас" (Бразилия) 0:2

Группа С

Высота – это аргумент; именно благодаря ей боливийский "Хорхе Вилстерманн" победил чилийский "Коло Коло". В первом тайме гости, прибывшие на стадион под матч, достаточно сильно атаковали и владели инициативой, но впоследствии таки подсели физически, чем хозяева и воспользовались.

"Атлетико Паранаэнсе" и "Пеньяроль" больше дрались, чем играли в футбол, но и при таком ходе матча бразильцы имели солидное преимущество, несмотря на то, что состав команды в последнее время претерпел большие изменения. Единственный гол во встрече забил новичок хозяев 20-летний Гильерме Биссоли, которого взяли в аренду из "Сан Пауло". Гол получился ярким, пятой в касание после флангового прострела.

"Хорхе Вилстерманн" (Боливия) - "Коло Коло" (Чили) 2:0 "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Пеньяроль" (Уругвай) 1:0

Группа D

Сенсация стартового тура – это матч в Кито между ЛГУ и "Ривер Плейт". Эквадорская команда не просто разгромила одного из главных фаворитов турнира, а полностью его переиграла. Ошибались много обе команды, но аргентинцы делали это феноменально часто. Кстати, лучшим в их составе был Хорхе Карраскаль (экс-"Карпаты"), однако забить не смог. Удаление же вратаря-ветерана Энрике Болонье (38 лет) окончательно добило "Ривер".

Не менее удивил и перуанский дебютант этих соревнований "Бинасионал" из Хулиаки, расположенной на высоте почти 4 000 метров над морем. Однако нельзя списывать их победу лишь на фактор высоты. "Сан Пауло" провел ужасно плохой матч, провалил все, что мог, почти не создавал моментов и пропустил в простых ситуациях. Если накануне бразильцы сыграли против "Понте Прети" один из лучших поединков под руководством Фернандо Диница, то на этот раз один из худших.

ЛГУ (Эквадор) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 3:0 "Бинасионал" (Перу) - "Сан Пауло" (Бразилия 2:1

Группа Е

В этом квартете бразильцы сыграли чисто на классе, получив академически спокойные победы. Героем у "Интернасионаля" стал Пауло Герреро, забивший дважды и отдал результативную передачу. "Гремио" же на выезде аккуратно переиграл достаточно сильную колумбийскую "Америку". Кстати, в следующем туре большое дерби Порту-Алегри – "Гремио" - "Интернасиональ".

"Интернасиональ" (Бразилия) - "Универсидад Католика" (Чили) 3:0 "Америка де Кали" (Колумбия) - "Гремио" (Бразилия) 0:2

Группа F

Себастьян Беккасесе, бывший помощник Сампаоли, успешно начал выступления с "Расингом" в главном турнире континента. Выездной матч против "Эстудиантес де Мерида" состоял крайне трудно и аргентинцы таки одержали победу.

Уругвайский же "Насиональ" проиграть в этот день не мог, ведь для истории клуба пятого марта – день самоубийства культового капитана Абдона Порте. И пусть это случилось 112 лет назад, но и по сей день остается культовым событием всего уругвайского футбола. "За кровь Абдона" – лозунг ультрас клуба, который является одним из символов "Насиональ". По иронии судьбы единственный и, соответственно победный, гол в матче против "Альянцы" Сантьяго Родригес забил на первой же минуте поединка.

"Эстудиантес де Мерида" (Эквадор) - "Расинг" (Аргентина) 1:2 "Альянца" (Перу) - "Насиональ" (Уругвай) 0:1

Группа G

В аргентинско-бразильском противостоянии подопечным Эрнана Креспо не хватило класса, а вот победу "Сантосу" принес 18-летний нападающий Кайо Жорже, которому прочат карьеру не хуже Габигола.

"Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) - "Сантос" (Бразилия) 1:2 "Дельфин" (Эквадор) - "Олимпия" (Парагвай) 1:1

Группа H

Не совсем удачный выезд "Боки Джуниорс" стоит списать на плохую реализацию собственных возможностей и отчаянную игру хозяев. А вот парагвайский "Либертад", на удивление, умело победил "Индепендиенте Медельин". Гости отдали инициативу сопернику полностью, однако на старте реализовали два из двух моментов и затем держались за нужный им счет.