Начало эпохи. Как бывший помощник Гвардиолы собирается покорить Южную Америку

"В "Фламенго" началась эпоха Доменека Торрента", - написал знаменитый информационный бразильский ресурс "Globo". Звучит жизнеутверждающе и оптимистично. А вот будет ли именно так? Бразильский футбол - явление очень специфическое, а жизнь тренеров в нем полна ежедневных испытаний. Одной из причин оставить "Фламенго" для предшественника Торрента опытного Жезуша было постоянное давление СМИ. Даже куча ярких побед, в том числе первый Либертадорес с 1981-го года, возвращение чемпионства, которого ждали целую декаду, не стали предохранителями от критики или просто иронических упреков португальцу. Вообще, иностранцы последними временами плохо работают в Бразилии. Наличие немалых денег приводит к постоянному приглашению иностранных специалистов, а вот с них успехов достигли только Жезуш, который с учетом карантина тренировал менее года, и аргентинец Сампаоли. Последний успел разругаться с руководством "Сантоса" и перейти в "Атлетико Минейро". Термин "теплая ванна" - не о тренерских должностях в Бразилии, здесь больше подойдет определение "котел в аду".

В минувший понедельник в 5-40 утра самолет доставил Доменека Торрента и трех его помощников в Рио-де-Жанейро, где их встречали 30 болельщиков самого популярного клуба Бразилии (сама торсида, конечно же, считает, что и всего мира) и руководители "Фла" Маркос Браз и Бруно Спиндел. По иронии судьбы это был рейс из Лиссабона, куда ранее отправился триумфатор Жезуш.

Доменек Торрент: "Самое главное сейчас - бережно относиться к наработкам Жезуша, потому что он сделал команду-победительницу. Затем, понемногу, я буду менять что-то. Но я намерен оставаться в Бразилии надолго, хочу поработать четыре-пять лет... Я хочу, чтобы можно было сказать, что мы побеждали и клуб очень доволен мной. В "Фламенго" нам придется побеждать, побеждать и снова побеждать, потому что это один из крупнейших клубов в мире. Итак, я думаю, что мы готовы, готовы попробовать выиграть все титулы и играть хорошо. Очень рад быть частью клуба, этой великой нации*".

Главными помощниками Торрента в Рио будут Жорди Герреро (первый помощник), аналитик Жорди Грис и тренер по физподготовке Хулиан Хименес.

Для Доменека критически важна поддержка его команды. Эти люди были с ним в МЛС, где каталонец достиг хороших результатов (рекорд очков и выход в Лигу Чемпионов КОНКАКАФ), но не остался. Самым успешным самостоятельным опытом работы он сам считает год, проведенный с "Жироной" (2005/2006), после чего одиннадцать лет подряд Доменек был помощником Пепа Гвардьйолы в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити".

Именно сияние тренерского реноме Гвардьйолы привлекло внимание "Фламенго" к этому специалисту. Пеп это круто, Пеп это модно настолько, что "Арсенал" даже немалые деньги дал за расторжение контракта с "Манчестер Сити" Микеля Артеты, кстати, тот как раз заменил в свое время Доменека Торрента.

До появления кандидатуры Торрента "Фламенго" больше присматривался к португальцу Карлуша Карвальялу и испанцу Мигелю Анхелю Рамиресу. Однако каждому из них не хватало опыта пребывания в больших клубах. Поэтому приняли каталонца.

В штаб Гвардйолы его сначала приняли как аналитика, потом уже его влияние росло. Держать все под контролем и иметь максимум информации - так работает Торрент. Схематически он начинал в "Нью-Йорк Сити" с 4-1-4-1, потом много играл 3-4-3 и завершал более привычным и распространенным вариантом 4-2-3-1.

Его стиль - это контроль мяча, и высокая линия защиты. Ширина атаки зависит от имеющихся футболистов. Еще до встречи с Пепом он был адептом схемы 4-3-3, и практика заставила его не обязательно ставить классических фланговых форвардов. По характеру он несколько застенчивый и не слишком разговорчив, что сам считает недостатком.

Сейчас факторов, которые будут работать против Торрента немало, тип специалиста не похож на успешных в Бразилии тренеров, хотя стоит заметить, что и Жезуш на первый взгляд не имел много шансов на успех.

В это воскресенье Торрент пройдет испытание "Мараканой". Старт чемпионата "Фламенго" проведет на родном поле против очень амбициозного "Атлетико Минейро" во главе с Сампаоли, встретятся единственные сейчас в Серии А тренеры иностранцы. Футбол же сеньора Хорхе во многих моментах похож на тот, которому отдает предпочтение Доменек. Так что должно быть интересно.

Напоследок, пожалуй, стоит упомянуть всех тренеров-иностранцев в истории "Фламенго".

1) Первым тренером в истории "Фламенго" стал уругваец Рамон Пердомо Платер. Он был официальным тренером сборной Уругвая на победном для нее чемпионате Южной Америки 1917 года, возглавлял "Флуминенсе". Впоследствии он одновременно возглавлял "Фламенго" и "Васко да Гама". Они тогда выступали в различных по рангу дивизионах, и поэтому сеньор Рамон утром работал с "Фог", а вечером с "крузмальтенсе". Титулы он добыл со многими командами в Бразилии, но с "Фла" не суждено было. Со сборной Бразилии был вторым на континентальном первенстве 1925. Один из тех, кто решительно выступил против попыток столичной спортивной ассоциации запретить играть темнокожим футболистам. Первым в Бразилии сделал серьезную ставку на физическую подготовку. Сам занимался боксом, в "Палмейрасе" (тогда "Палестра Италия") кроме футбольной тренировал баскетбольную и волейбольную команды. "Таинственный Король" называли его. Умер в Сантосе в 1950-м году.

2) Следующий уругваец Хуан Карлос Бертоне, сам был неплохим игроком в доисторические времена футбола. Как наставник "Фламенго" дважды побеждал в чемпионате штата.

Его имя носит спортивный клуб в коммуне Вилла Алемана.

3) Англичанин Чарльз Уильямс. Легенда "Манчестер Сити". Выступал также за "Арсенал", "Тоттенхэм Хотспур", "Норвич" и "Брэнфорд". Тренерская же судьба занесла экс-вратаря в Данию, Францию и впоследствии в Бразилию. Сначала "Флуминенсе", "Америка", "Ботафого" и под конец тренерской работы "Фламенго". С первыми двумя выигрывал чемпионат штата, а еще руководил сборной Дании на футбольном турнире лондонской Олимпиады, где та заняла второе место после хозяев, разумеется. В 1931-м после работы с "Фламенго" завершил карьеру тренера и навсегда остался в Рио.

4) Изидор "Дори" Кюршнер, венгр и великий путешественник, как и большинство футболистов и тренеров его поколения. Впервые начал в Бразилии практиковать осторожный, иногда защитный футбол. Имел большой авторитет, но ничего не выиграл ни с "Фламенго", ни с "Ботафого". Умер от сердечного приступа, последние годы он жаловался на тяжелый климат. Согласно одной из легенд, он первым советовал пригласить в Бразилию Белу Гуттманна.

5) Португалец Кандиду де Оливейра тоже ничего не выиграл. Его больше уважали в Португалии как тренера-теоретика. Был одним из основателей спортивной газеты "A Bola" в 1945-м году, также издал несколько книг о футболе. В Бразилию двинулся из-за прихода диктатуры Салазара, ему даже пришлось посидеть в печально известной тюрьме Таррафал. Для "A Bola" писал репортажи с Чемпионата Мира 1958, но умер во время турнира, не увидев триумфа Бразилии.

6) Парагваец Мануэль Флейтас Солич - легенда Южной Америки. И как игрок, и как тренер. "Фламенго" он возглавлял четыре раза. Трижды подряд в 50-е брал чемпионство в штате, побеждал и в других турнирах. После его последней отставки в 1971-м вплоть до августа 2017-го года "рубро-негро" не возглавляли иностранцы.

7) Модесто "Качито" Бриа тоже парагваец. В свое время в составе "Фла" поиграл и имел три титула победителя штата. Как тренер возглавлял клуб трижды, но без весомых успехов.

8) Армандо Ферерико Ренганески. Как футболист он связан с Бразилией, а как тренер полностью принадлежит ей. С "Фламенго" победил в чемпионате штата.

9) Рейнальдо Руэда возглавил "Фламенго" после того как его "Атлетико Насиональ" полноправно доминировал в Южной Америке - в 2016-м он выиграл Либертадорес, а мог и Судамерикана, однако колумбийцы отказались от титула, который достался им в результате крушения перед финалом самолета с командой "Шапекоенсе". В Рио у Руэды не получилось ничего. Продержался он менее пяти месяцев.

Итак, Доменек Торрент стал десятым иностранцем у руля "Фог".