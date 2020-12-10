Алехандро Сабелья – просто, неспешно, разумно. В память о тренере, который вывел Аргентину в финал ЧМ

"Никогда я раньше не видел, чтобы после поражения тренер вошел в раздевалку и сказал: это моя вина", - нападающий "Эстудиантес" Мауро Боселли

Смерть Алехандро Сабельи (Сабежа – говорят аргентинцы) – лишь строчка новостной ленты для многих. За пределами родной страны его знают, и не особо ценят. Даже в самой Аргентине Сабелью нельзя считать выдающейся личностью, хотя его футбольный путь точно не был рядовым. Именно с ним сборная достигла финала чемпионата мира 2014 и проиграла немцам совсем не так, как это сделала команда Билардо и Марадоны в 1990-м. В Италии "алби-селесте" мучилась сама и пытала своей игрой других, ее победа была бы полным абсурдом. В Бразилии немцы вновь выглядели лучше соперника, но это не была принципиальная разница, и только голевое затмение Гонсало Игуаина не дало аргентинцам победить в основное время. Однако Карлос "Носач" Билардо – это культовый наставник, а Сабелья, для широкой общественности – обычный тренер, который когда-то руководил сборной. Кстати, их истории взаимосвязаны.

Сабелья имел два наиболее известных прозвища: "Пачорра" – неспешный и профессор. В этих двух словах и есть главная характеристика человека и тренера Сабелья.

Если же присмотреться тщательно к личности "Пачорры", то найдется достаточно много интересных моментов, кроме управления "алби-селесте".

Полузащитник Сабелья был настоящей "десяткой" на поле и начал карьеру в "Ривер Плейт". Это уже само по себе крутая опция. Он не был звездой местного чемпионата, но и серой мышкой тоже, ведь позиция "десятки" не предусматривает нахождения там просто старательных игроков. Однако у Алехандро был слишком крутой конкурент, один из символов аргентинского футбола 70-х Норберто "Белый Пеле" Алонсо, будущий чемпион мира.

Мундиаль 1978 года в Аргентине предоставил возможности зарубежным специалистам как можно тщательнее присмотреться к местному футболу, ведь ту Аргентину, жившую в условиях кровавой военной диктатуры, не часто стремились посетить.

Таким образом, английскому "Шеффилд Юнайтед" удалось приобрести Сабелью. Вообще, менеджер англичан Гэрри Хеслам стремился выдернуть из "Аргентинос Джуниорс" юного Диего Марадону, однако по цене не сторговался, поэтому взял более бюджетный вариант, 160 тысяч фунтов за "неспешного". Не возвращаться же с пустыми руками.

В Англии Сабелья поиграл не только за "клинков", но и за "Лидс Юнайтед", попробовал футбол в трех дивизионах и не достиг успеха. Игра Сабельи была слишком короткой, слишком технической без ускорений. Отзывы же партнеров о нем были очень положительными, возможно он в неудачное время играл за "Шеффилд" и "Лидс". Техника, очень осторожное отношение к алкоголю и категорический отказ от тренировок по пятницам (накануне игр) – вот чем запомнился Сабелья тогда.

Однако это был большой опыт для него самого и для будущего тренера Сабельи. Чужую страну он оставил летом 1981-го, а весной 1982-го началась Фолклендская война между Аргентиной и Англией.

Возвращение домой привело его в клуб, чьей настоящей легендой он стал, "Эстудиантес" из Ла Платы. Руководил им тогда Карлос Билардо. Вот это было первое и последнее место, где для футболиста Сабелья сошлись правильно все звезды. Он даже попал в сборную которую возглавил... Карлос Билардо. На позицию "десятки" у него уже были Норберто Алонсо, Рикардо Бочини, Карлос Даниэль Тапия, Диего Марадона, но и "неспешному" находилось место – восемь матчей в течение двух лет за "алби-селесте". О чемпионате мира 1986 нечего было и мечтать, возраст и травмы заставили доигрывать в Бразилии и Мексике.

Самостоятельная тренерская карьера в качестве главного у Сабелья укладывается в промежуток ровно в пять лет. Гораздо больше он был помощником культового персонажа аргентинского футбола Даниэля Пассареллы. Работал с ним со сборными Аргентины (чемпионат мира 1998) и Уругвая, различными клубами. Работа с Пассареллой дала не только уроки от легенды, он также должен был постоянно разряжать перенапряженую атмосферу в команде. "Кайзер" Пассарелла – это чистокровный мачо и "железная рука", тренер-деспот, поэтому его помощник должен быть психологом и островком покоя, тем более что абсолютное большинство футболистов у "алби-селесте" также очень гордые ребята.

Своими учителями в тренерской работе он называл Анхеля Лабруну, Эдуардо манеру и Карлоса Билардо. Также его вдохновляла работа Марсело Бьелсы. Итак, с методов и концепций совершенно разных по стилю тренеров он брал что-то основное для себя.

"Слова легко сказать, но результат дают примеры, факты. Тренер должен быть умным, чутким и объединять", - Алехандро Сабелья

Шанс стать главным сеньор Алехандро получил только из-за очень высоких финансовых требований чемпиона мира 1986-го Нери Пумпидо. Тот закончил работу в Саудовской Аравии и на предложение "Эстудиантес" ответил финансовыми требованиями уровня нефтяного футболу. Только поэтому родной клуб обратился к Сабелье. Вот здесь к "неспешныму" пришел большой успех – победа в национальном чемпионате и Копа Либертадорес. Несмотря на уговоры руководителей и игроков, Сабелья покинул клуб в начале февраля 2011-го года

Посреди лета того же года представители клуба из ОАЭ "Аль-Джазира" предложили ему работу. После нескольких недель переговоров Сабелья согласился, и вдруг ему позвонили из аргентинской федерации. Пришлось отказать аравийцам и приступить к главной работыев его жизни. И последней.

Впоследствии Диего Марадона будет говорить, что в его сборной Месси играл в пять раз лучше, чем под руководством Сабельи. В этом банальная зависть выдающегося футболиста, ведь сборную он оставил тотально деморализованной и о его результатах как тренера трудно вспоминать без горькой улыбки. Тем более Диего мог дать только харизму, Сабелья же по всем свидетельствам выполнял огромную тактическую работу, а также успокаивал и подбадривал команду.

Человек с устойчивыми политическими взглядами и социально активный, сеньор Алехандро умел вдохновлять своими речами.

"У нас есть флаг, созданный национальным героем генералом Мануэлем Бельграно. Он отдал своей стране абсолютно все, потратил на нее все собственные средства и умер в бедности, потому что на первом месте для него была страна. Это пример для всех нас: общее благо мы ставим выше личных интересов", - Алехандро Сабелья

На чемпионате мира 2014 его сборная играла в осторожный и вместе с тем умный футбол. К сожалению для "алби-селесте", ее самый яркий игрок на том турнире Анхель Ди Мария получил травму, Серхио Агуэро приболел, а Гонзало Игуаин и Паласио в финале не забили там, где должны это делать. После того Сабелья ушел в отставку.

Еще однажды в 2015-м появились разговоры о том, что Сабелья возглавит "Манчестер Сити" , однако этого не случилось.

В последние годы он сильно болел, а дополнительный удар короновируса окончательно подорвал здоровье. Незадолго до смерти Сабелья получил две приятные известия – сын поступил на экономический факультет, а вторая дочь ждет ребенка.

"Requiescat in pace", Сабелья.