На фоне вспышки COVID-19: Ривер Плейт без замен обыграл Санта-Фе с 35-летним хавбеком в воротах

"Ривер Плейт" одолел "Санта-Фе" (2:1) в рамках группового этапа Кубка Либертадорес, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции в коллективе. Известный клуб из Буэнос-Айреса заявил на игру 11 исполнителей.

History in the making. A COVID-19 outbreak ruled out 20 of River Plate’s players for their Copa Libertadores match against Santa Fe, including all goalies. They were told to play anyway with no subs and midfielder Enzo Perez in goal. They won 2-1. Quality and guts. ???????????? pic.twitter.com/BmVKpH327J