Дани Алвес: Я жалею, что не перешел в Манчестер Сити

Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес признался, что жалеет о несостоявшемся трансфере в "Манчестер Сити".

"Я жалею, что не перешел в "Манчестер Сити" в 2017-м и не смог вновь поработать с Гвардиолой. Когда ты работаешь с такими людьми, которые всегда находят выход в любой ситуации, это идет тебе на пользу", — цитирует Дани Алвеса Goal.

Aлвес перешел в "Сан-Паулу" летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года.