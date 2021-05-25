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Дани Алвес: Я жалею, что не перешел в Манчестер Сити

Южная Америка
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Защитник с радостью вспоминает времена работы с Гвардиолой

Дани Алвес: Я жалею, что не перешел в Манчестер Сити

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Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес признался, что жалеет о несостоявшемся трансфере в "Манчестер Сити".

"Я жалею, что не перешел в "Манчестер Сити" в 2017-м и не смог вновь поработать с Гвардиолой. Когда ты работаешь с такими людьми, которые всегда находят выход в любой ситуации, это идет тебе на пользу", — цитирует Дани Алвеса Goal.

Aлвес перешел в "Сан-Паулу" летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до конца 2022 года.

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В статье: Хосеп Гвардиола Дани Алвес Сан-Паулу
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