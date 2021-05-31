Кубок Америки перенесен в Бразилию
Ранее он должен был пройти в Аргентине
Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был состояться в Аргентине, пройдёт в Бразилии. Об этом пишет "твиттер" Южноамериканской конфедерации футбола.
Аргентина лишена права проведения турнира "в связи с нынешними обстоятельствами", однако точная причина не уточняется. Известно, что в стране в настоящее время вспышка коронавируса.
Напомним, что Кубок Америки стартует через две недели.
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