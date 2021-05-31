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Кубок Америки перенесен в Бразилию

Южная Америка
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Ранее он должен был пройти в Аргентине

Кубок Америки перенесен в Бразилию

Новина українською

Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был состояться в Аргентине, пройдёт в Бразилии. Об этом пишет "твиттер" Южноамериканской конфедерации футбола.

Аргентина лишена права проведения турнира "в связи с нынешними обстоятельствами", однако точная причина не уточняется. Известно, что в стране в настоящее время вспышка коронавируса.

Напомним, что Кубок Америки стартует через две недели.

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В статье: Кубок Америки-2020
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