Кубок Америки перенесен в Бразилию

Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был состояться в Аргентине, пройдёт в Бразилии. Об этом пишет "твиттер" Южноамериканской конфедерации футбола.

Аргентина лишена права проведения турнира "в связи с нынешними обстоятельствами", однако точная причина не уточняется. Известно, что в стране в настоящее время вспышка коронавируса.

Напомним, что Кубок Америки стартует через две недели.