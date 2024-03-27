Тренер Аргентины Скалони назвал лишь двух футболистов, которые точно сыграют за сборную на Кубке Америки

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони заявил о том, что гарантированно на Кубке Америки — 2024 сыграют лишь два его подопечных: нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и полузащитник "Бенфики" Анхель Ди Мария.

"В мире футбола никто ничего не знает наверняка. Не гарантирую место в заявке на Кубке Америки никому из нынешнего состава. Только тому, кто ещё к нам не приехал (Месси - прим.), остальные ещё должны попотеть. Ну и Ди Марии тоже. Ему также место гарантировано", - процитировал Скалони в социальной сети X (ранее - Twitter) журналист Гастон Эдул.

Аргентина - действующий обладатель Кубка Америки. Турнир пройдёт этим летом в США с 20 июня по 14 июля.