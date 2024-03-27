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Тренер Аргентины Скалони назвал лишь двух футболистов, которые точно сыграют за сборную на Кубке Америки

Кубок Америки

Остальные ещё должны попотеть (с)

Тренер Аргентины Скалони назвал лишь двух футболистов, которые точно сыграют за сборную на Кубке Америки

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони заявил о том, что гарантированно на Кубке Америки — 2024 сыграют лишь два его подопечных: нападающий "Интер Майами" Лионель Месси и полузащитник "Бенфики" Анхель Ди Мария.

"В мире футбола никто ничего не знает наверняка. Не гарантирую место в заявке на Кубке Америки никому из нынешнего состава. Только тому, кто ещё к нам не приехал (Месси - прим.), остальные ещё должны попотеть. Ну и Ди Марии тоже. Ему также место гарантировано", - процитировал Скалони в социальной сети X (ранее - Twitter) журналист Гастон Эдул.

Аргентина - действующий обладатель Кубка Америки. Турнир пройдёт этим летом в США с 20 июня по 14 июля.

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Лионель Месси Аргентина Анхель Ди Мария Копа Америка Лионель Скалони кубок америки
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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