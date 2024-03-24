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Коста-Рика стала последним участником Кубка Америки-2024. Известны все команды

Кубок Америки

Совместный турнир между двумя Америками

Коста-Рика стала последним участником Кубка Америки-2024. Известны все команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 23 на 24 марта в матче между Коста-Рикой и Гондурасом определялся последний участник следующего розыгрыша Кубка Америки. Костариканцы одержали волевую победу со счетом 3:1 и одержали эту путевку.

"Тикос" стали 16 участником Кубка Америки-2024. Все четыре группы выглядят следующим образом:

  • Группа A: Аргентина, Перу, Чили, Канада.
  • Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка.
  • Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия.
  • Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика.

Копа-Америка начнется 20 июня и пройдет до 14 июля. Турнир будет проведен на стадионах США.

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