Тренер Аргентины: Даже соперники наслаждаются игрой Месси

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий о нападающем национальной команды Лионеле Месси:

– Я не знаю, устанет ли он когда-нибудь от того, что его каждый день хвалят.

Я думаю, лучшее из того, что может произойти для нас как любителей футбола, – чтобы Месси играл до тех пор, пока... Так долго, как только сможет. А мы будем получать удовольствие. Больше ничего. Даже соперники наслаждаются его игрой.

– На Кубке Америки есть игрок, уровень которого можно сравнить с Месси?

– Мы говорим о лучшем футболисте всех времен. Сложно найти игрока, который был бы на уровне Месси. Неймар, может, был похож на него, но то, что делает Месси, то, что он делал, и то, что он будет делать, поражает, – сказал Скалони.