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Тренер Аргентины: Даже соперники наслаждаются игрой Месси

Южная Америка
Обновлено
(2 голосов)

Тренер восхищен своим подопечным

Тренер Аргентины: Даже соперники наслаждаются игрой Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий о нападающем национальной команды Лионеле Месси:

– Я не знаю, устанет ли он когда-нибудь от того, что его каждый день хвалят.

Я думаю, лучшее из того, что может произойти для нас как любителей футбола, – чтобы Месси играл до тех пор, пока... Так долго, как только сможет. А мы будем получать удовольствие. Больше ничего. Даже соперники наслаждаются его игрой.

– На Кубке Америки есть игрок, уровень которого можно сравнить с Месси?

– Мы говорим о лучшем футболисте всех времен. Сложно найти игрока, который был бы на уровне Месси. Неймар, может, был похож на него, но то, что делает Месси, то, что он делал, и то, что он будет делать, поражает, – сказал Скалони.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Лионель Скалони
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Источник:
La Nación

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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
04.07.2021 в 17:49
Пока 4 гола и 4 ассиста , с учётом, что ассистов могло быть на десяток больше , но нападающие порят много моментов
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