Пеле вновь госпитализировали: стало известно состояние бразильца
Король футбола будет выписан из больницы в ближайшие дни
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Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу, сообщает ESPN.
По информации источника, 81-летний бразилец находится в госпитале имени Альберта Эйнштейна, где ранее проходил сеансы химиотерапии. Отмечается, что госпитализация внеплановая, но при этом он не находится в палате интенсивной терапии.
Как сообщает Ge.globo, Пеле был госпитализирован для продолжения лечения опухоли в толстой кишке. Состояние бразильца оценивается как хорошее и стабильное. Ожидается, что он будет выписан из больницы в ближайшие дни.
Напомним, в сентябре 2021 года Король футбола перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В декабре того же года он был планово госпитализирован, после чего стало известно, что у него обнаружили опухоль в легком и в печени. В начале марта 2022 года Пеле выписали из больницы.
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