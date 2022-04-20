Пеле вновь госпитализировали: стало известно состояние бразильца

Легендарный бразильский футболист Пеле был госпитализирован в больницу в Сан-Паулу, сообщает ESPN.

По информации источника, 81-летний бразилец находится в госпитале имени Альберта Эйнштейна, где ранее проходил сеансы химиотерапии. Отмечается, что госпитализация внеплановая, но при этом он не находится в палате интенсивной терапии.

Как сообщает Ge.globo, Пеле был госпитализирован для продолжения лечения опухоли в толстой кишке. Состояние бразильца оценивается как хорошее и стабильное. Ожидается, что он будет выписан из больницы в ближайшие дни.

Напомним, в сентябре 2021 года Король футбола перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В декабре того же года он был планово госпитализирован, после чего стало известно, что у него обнаружили опухоль в легком и в печени. В начале марта 2022 года Пеле выписали из больницы.