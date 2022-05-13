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Хавбек Расинга заинтересовал ряд топ-клубов из АПЛ, Серии А и Ла Лиги

Южная Америка
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Парень в 19 лет провел на взрослом уровне 58 матчей

Хавбек Расинга заинтересовал ряд топ-клубов из АПЛ, Серии А и Ла Лиги

Marca / Автор неизвестен

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Юеный хавбек аргентинского "Расинга" Карлос Алькарас попал в сферу многих топ-клубов Европы. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, 19-летний полузащитник заинтересовал лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм", миланские "Интер" и "Милан", мадридский "Атлетико". Также Алькасара в своем составе хотят видеть "Севилья", ПСВ и представитель АПЛ "Вулвергемптон". Большинство из перечисленных клубов уже отправляли своих скаутов в Аргентину, чтобы посмотреть потенциального новичка.

Всего во взрослом футболе Карлос провел 58 матчей, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 6 голевых передач.

Текущее соглашение Алькараса с "Расингом" действует до 2026 года.

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В статье: Расинг (Аргентина)
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Источник:
Marca

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