Легенда Шахтера завершил карьеру - он принес горнякам единственный еврокубок

Бывший полузащитник "Шахтера" Жадсон объявил о завершении карьеры. Бразилец решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 38 лет.

"Я просто хочу поблагодарить Бога за все, что он дал мне за эти 20 лет в пути! Президенты, директора, персонал, друзья с работы, которые были важны в этом пути, без вас я бы не сделал такую красивую карьеру", - написал Жадсон.

Напомним, Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 по 2012 годы. Именно он стал автором решающего гола в ворота "Вердера" в финале Кубка УЕФА-2009 - единственного еврокубка в истории донецком команды. Также бразилец отличился первым в истории мячом, забитым на "Донбасс Арене". Кроме того, в составе "горняков" он выиграл 6 чемпионатов Украины и по три Кубка и Суперкубка страны.

После ухода из "Шахтера" хавбек защищал цвета "Сан-Паулу", "Коринтианса", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Атлетико Паранаэнсе", "Аваи" и "Витории" Салвадор.