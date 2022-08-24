  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Легенда Шахтера завершил карьеру - он принес горнякам единственный еврокубок
В тренде

Легенда Шахтера завершил карьеру - он принес горнякам единственный еврокубок

Южная Америка
(2 голосов)

Бразилец решил завязать с футболом

Легенда Шахтера завершил карьеру - он принес горнякам единственный еврокубок

Фото: Google

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Жадсон объявил о завершении карьеры. Бразилец решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 38 лет.

"Я просто хочу поблагодарить Бога за все, что он дал мне за эти 20 лет в пути! Президенты, директора, персонал, друзья с работы, которые были важны в этом пути, без вас я бы не сделал такую красивую карьеру", - написал Жадсон.

Напомним, Жадсон выступал за "Шахтер" с 2005 по 2012 годы. Именно он стал автором решающего гола в ворота "Вердера" в финале Кубка УЕФА-2009 - единственного еврокубка в истории донецком команды. Также бразилец отличился первым в истории мячом, забитым на "Донбасс Арене". Кроме того, в составе "горняков" он выиграл 6 чемпионатов Украины и по три Кубка и Суперкубка страны.

После ухода из "Шахтера" хавбек защищал цвета "Сан-Паулу", "Коринтианса", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", "Атлетико Паранаэнсе", "Аваи" и "Витории" Салвадор.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жадсон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
24.08.2022 в 08:59
Спасибо коротышу за вклад в историю команды. Его голы в полуфинале и финале КУЕФА особенно ценны. Ну и ставшая мемом фраза...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде