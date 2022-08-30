Аргентина презентовала фиолетовую выездную форму на ЧМ-2022

Национальная сборная Аргентины представила форму, в которой команда выступит на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Выездной комплект получил нетипичные для команды фиолетовые цвета. Как заявил генеральный менеджер Adidas Argentina Пабло Ламо, такая расцветка продвигает идею гендерного равенства.

Напомним, что на Мундиале Аргентина сыграет в группе С. Там соперниками латиноамериканцев станут команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Чемпионат мира стартует 20 ноября, когда Катар сыграет с Эквадором в первой игре.