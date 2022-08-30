Аргентина презентовала фиолетовую выездную форму на ЧМ-2022
Нетипичная расцветка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Аргентины представила форму, в которой команда выступит на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Выездной комплект получил нетипичные для команды фиолетовые цвета. Как заявил генеральный менеджер Adidas Argentina Пабло Ламо, такая расцветка продвигает идею гендерного равенства.
Напомним, что на Мундиале Аргентина сыграет в группе С. Там соперниками латиноамериканцев станут команды Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Чемпионат мира стартует 20 ноября, когда Катар сыграет с Эквадором в первой игре.
Фото: afa.com.ar
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Источник:afa.com.ar
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