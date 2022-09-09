Копа Судамерикана. Рожерио Сени в поисках первого международного трофея

1/2-я финала

Кито. Стадион "Родриго Пасс Дельгадо"

Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

"Мелгар" (Перу) – "Индепендьенте дел Важе" (Эквадор) 0:3 (0:1)

Голы: Диас (28, 69), Фаравелли

"Мелгар": Каседа - Рамос, Денеумостьер, Галеано, Рейна - Орзан, Ариас, Перес (Кабрера, 61) - Иберико (Видалес, 73), Куэста, Кеведо (Тандасо, 61)

Тренер – Пабло Эрнан Лаважен

"Индепендьенте дел Важе": Рамирес – Фернандес, Карабахал, Шюнке, Сеговия, Чавес – Ангуло (Гайбор, 59), Пежерано (Ортис, 66), Фаравелли (Меркадо, 78) – Сорноса (Кабесас, 78), Диас 68)

Тренер – Мартин Анселми

Предупреждения: Денеумостьер, Орзан, Кеведо – Ангуло, Гайбор

Первый матч – 0:3

Перуанцы перед ответным матчем имели, как казалось, свой существенный плюс, им перенесли игру национального первенства, поэтому "Мелгар" почти неделю готовился к поединку с "Индепендьенте".

Эквадорцы же сыграли в национальном первенстве (не совсем основой) и уступили на выезде "Депоритво Куэнка", 1:2, что отбросило их на третью позицию в турнирной таблице.

Но попытка акцентированной подготовки к решающей игре провалилась в середине первого тайма. Джуниор Сорноса невероятным образом принял мяч после вбрасывания аута и отдал классный пас на Диаса, тот не промахнулся в выходе один на один на вратаря. А когда после перерыва тот же Диас вторично поразил ворота соперников, растаяли любые иллюзии борьбы "Мелгара". Завершающий гол Луиса Сеговии только подчеркнул солидность гостей и беспомощность хозяев – защитник пробежал метров 40 в поиске возможности отдать передачу и, не найдя ее, просто ухватил изо всех сил. В первой игре перуанцы отыграли гораздо лучше дома и, несмотря на одинаково разгромный для них счет в обоих поединках, они на выезде создавали шанс забить не меньше оппонента. На этот раз шансов у "Мелгара" не было.

Сан-Паулу. Стадион "Морумби"

Арбитр: Дарио Эррера (Аргентина)

"Сан Пауло" (Бразилия) - "Атлетико Гояненсе" (Бразилия) 2:0 (1:0), серия пенальти 4:2

Голы: Патрик (4, 64)

"Сан Пауло": Фелипе Алвес – Игорь Винисиус, Диего Коста, Лео, Рейналдо – Алиссон (Галоппо, 80), Невес (Пабло Майя, 17), Родриго Нестор (Таллес, 79), Патрик (Жуан, 88) – Кажери, Лусиано.

Тренер: Рожерио Сени

"Атлетико Гояненсе": Ренан Сантос – Дуду (Айнер, 72), Вандерсон, Клаус, Джефферсон – Габриэль Баральяс, Эдсон Фернандо (Шайлон, 87) – Марлон Фрейтас, Жожиньо (Лео Перейра, 57), Веллингтон Райо ,87)

Тренер: Эдуардо Баптиста

Предупреждения: – Вандерсон, Джефферсон

Первый матч – 1:3

"Атлетико" победил дома со счетом 3:1 и стал фаворитом не только этой пары, но и всего розыгрыша трофея Судамериканы. Парадокс в том, что "Гояненсе" сейчас в зоне вылета в Бразилирао 2022. В частности, команда в последнем матче уступила "Атлетико Минейро", 0:2. Эдуардо Баптиста готовился проводить только свой третий матч в должности главного тренера. Дебют был очень удачным, но теперь наступила фаза повседневной медленной работы.

Сан Пауло тоже не в лучших кондициях. А требования от трехцветных совсем другие, чем от "Атлетико Гояненсе". Пока у команды 14-я позиция в чемпионате.

В последних шести матчах команда не выигрывала (четыре поражения и две ничьи). По качеству игры "Сан Пауло" выглядел более динамичным и сильным, чем оппонент.

Хозяева, безумно гнавшие вперед заполненные трибуны "Морумби", забили очень быстро усилиями Патрика. А уже на 15-й минуте они праздновали второй раз после удара Джонатана Кажери, однако радость продолжалась не долго – аргентинский арбитр гол не засчитал из-за фола.

После перерыва "святые трехцветные" смогли забить второй раз, снова отличился Патрик. В этот момент гости уже только защищались и дотянули до серии послематчевых пенальти. Но их расчеты на эту дуэль были бесполезными, решающую попытку не реализовал Лео Перейра, один из героев предыдущей игры этих соперников.

Таким образом, Рожерио Сени будет иметь возможность попробовать завоевать свой первый международный тренерский трофей.

Финал Копа Судамерикана 2022-го года пройдет первого октября на стадионе имени Марио Алберто Кемпеса в Кордобе, Аргентина.