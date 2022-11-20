ТМ. Колумбия с голом Фалькао обыграла Парагвай, а Боливия уступила Перу
Матч тех, кто не пробился на Мундиаль
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Сборные Южной Америки, не квалифицировавшиеся на Чемпионат мира в Катаре, завершили свое ноябрьское собрание.
Колумбия в товарищеском матче обыграла Парагвай со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Девинсон Санчес из “Тоттенхэма” и Радамель Фалькао из “Райо Вальекано”. Отметим, что 90 минут в составе парагвайцев провел бывший игрок "Динамо" Дерлис Гонсалес.
Также в спарринге играли между собой Перу и Боливия. Перуанцы оказались сильнее и победили со счетом 1:0 благодаря мячу Луису Иберико. За Боливию сыграл еще один бывший представитель УПЛ Марсело Морено, выступавший в сезоне 2010/2011 гг. в составе "Шахтера".
Отметим, что Колумбия, Парагвай и Боливия в южноамериканской квалификации заняли места с шестого, по десятое, что не позволило пройти на ЧМ-2022. В то же время Перу завершил отбор на пятой строчке, но в раунде плей-офф перуанцы уступили Австралии и пропустили ее на Мундиаль в Катар.
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