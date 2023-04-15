  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Экс-тренер сборной Аргентины и европейских клубов Сампаоли возглавил бразильскую команду
В тренде

Экс-тренер сборной Аргентины и европейских клубов Сампаоли возглавил бразильскую команду

Южная Америка
(1 голосов)

Быстро нашел работу после испанского провала

Экс-тренер сборной Аргентины и европейских клубов Сампаоли возглавил бразильскую команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной Аргентины, "Марселя", "Севильи" и ряда других европейских команд стал наставником "Фламенго". Об этом бразильский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Контракт между сторонами действителен до конца 2024 года. Соглашение было подписано вечером 14 апреля. В клубе Сампаоли начнет свою работу на следующей неделе.

Это уже не первая бразильская команда, возглавляемая аргентинцем. В 2018-2019 гг. он работал в "Сантосе", а в 2020-2021 гг. – в "Атлетико Минейро".

Последним его местом работы была испанская "Севилья". Он был уволен андалусийцами 20 марта этого года. Причиной стали провалы команды – "Севилья" болтается в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.

Отметим, что новый сезон бразильской Серии А начнется в эти выходные. Первый тур "Фламенго" проведет без Сампаоли. Матч запланирован на воскресенье, 16 апреля, против "Коритибы".

По теме
yellow-arrow
Официально: Дениль Кастильо пройдет медосмотр для перехода в Шахтер
yellow-arrow
Экс-наставник Шахтера выиграл первый трофей в Бразилии
yellow-arrow
Шахтер близок к подписанию 19-летнего опорника из Эквадора
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорхе Сампаоли Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фламенго

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде