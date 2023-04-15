Экс-тренер сборной Аргентины и европейских клубов Сампаоли возглавил бразильскую команду
Быстро нашел работу после испанского провала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной Аргентины, "Марселя", "Севильи" и ряда других европейских команд стал наставником "Фламенго". Об этом бразильский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Контракт между сторонами действителен до конца 2024 года. Соглашение было подписано вечером 14 апреля. В клубе Сампаоли начнет свою работу на следующей неделе.
Это уже не первая бразильская команда, возглавляемая аргентинцем. В 2018-2019 гг. он работал в "Сантосе", а в 2020-2021 гг. – в "Атлетико Минейро".
Последним его местом работы была испанская "Севилья". Он был уволен андалусийцами 20 марта этого года. Причиной стали провалы команды – "Севилья" болтается в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.
Отметим, что новый сезон бразильской Серии А начнется в эти выходные. Первый тур "Фламенго" проведет без Сампаоли. Матч запланирован на воскресенье, 16 апреля, против "Коритибы".
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