Экс-тренер сборной Аргентины и европейских клубов Сампаоли возглавил бразильскую команду

Бывший тренер сборной Аргентины, "Марселя", "Севильи" и ряда других европейских команд стал наставником "Фламенго". Об этом бразильский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Контракт между сторонами действителен до конца 2024 года. Соглашение было подписано вечером 14 апреля. В клубе Сампаоли начнет свою работу на следующей неделе.

Это уже не первая бразильская команда, возглавляемая аргентинцем. В 2018-2019 гг. он работал в "Сантосе", а в 2020-2021 гг. – в "Атлетико Минейро".

Последним его местом работы была испанская "Севилья". Он был уволен андалусийцами 20 марта этого года. Причиной стали провалы команды – "Севилья" болтается в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги.

Отметим, что новый сезон бразильской Серии А начнется в эти выходные. Первый тур "Фламенго" проведет без Сампаоли. Матч запланирован на воскресенье, 16 апреля, против "Коритибы".