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Имя легендарного футболиста Пеле включили в бразильский словарь

Южная Америка
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Имя легендарного футболиста Пеле включили в бразильский словарь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильцы решили необычным образом почтить память о легендарном футболисте Пеле.

Теперь в бразильском словаре появилось слово Pelé. Его можно использовать для описания определённого несравненного, исключительного или уникального человека. Об этом пишет Associated Press.

Сам словарь приводит следующие варианты использования: он Пеле в баскетболе, она Пеле в теннисе, она Пеле в бразильском театре, он Пеле в медицине.

Напомним, Пеле умер в конце декабря 2022 года в возрасте 82 лет. В последнее время Король футбола боролся с раком. Южноамериканские журналисты сообщали, что экс-футболист сборной Бразилии уже не реагирует на химиотерапию. С тех пор Пеле из больницы через своих друзей и родственников несколько раз выступал с заявлениями, что продолжает бороться за жизнь.

Пеле - единственный игрок в истории футбола, который трижды становился чемпионом мира. Он выигрывал этот титул в 1958, 1962 и 1970 годах. На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос.

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В статье: Пеле
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Источник:
Associated Press

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