Без Фламенго и Ривер Плейта. Определились все четвертьфиналисты Копа Либертадорес
Чемпион вылетел в 1/8
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с четверга на пятницу по киевскому времени в Южной Америке были сыграны последние матчи 1/8 Копа Либертадорес-2023.
Самую громкую сенсацию на данной стадии удалось сделать “Олимпии” – парагвайский клуб вібил из турнира действующего чемпиона “Фламенго” (3:2 по сумме двух матчей).
В другой игре аргентинский “Расинг” справился с колумбийским “Атлетико” Насьональ (3:0).
Результаты ответных матчей 1/8 Копа Либертадорес
“Флуминенсе” Бразилия – “Аргентинос Хуниорс” Аргентина 2:0 (первый матч 1:1)
Голы: Шавьер 86, Кеннеди 90+7
“Атлетико Минейро” Бразилия – “Боливар” Боливия 2:0, пен. 4:5 (первый матч 0:2)
Голы: Фернандиньо 31 (пен.), Роке 67
“Интернасьонал” Бразилия – “Ривер Плейт” 2:1, пен 9:8 (первый матч 1:2)
Голы: Меркадо 70, Алан Патрик 78 – Рохас 90
“Индепендьенте дел Важе” Эквадор – “Депортиво Перейра” Колумбия 1:1 (первый матч 0:1)
Голы: Хойос 6 – Анхуло 50
“Бока Хуниорс” Аргентина – “Насьональ” Уругвай 2:2, пен. 4:2 (первый матч 1:1)
Голы: Мерентьель 12, Адвинкула 47 – Тресса 16, Рамирес 75
“Палмейрас” Бразилия – “Атлетико Минейро” 0:0 (первый матч 1:0)
“Расинг” Аргентина – “Атлетико Насьональ” Колумбия 3:0 (первый матч 2:4)
Голы: Мартинес 28, Оеда 50, Агирре 56 (авт.)
“Олимпия” Парагвай – “Фламенго” Бразилия 3:1 (первый матч 0:1)
Голы: Торрес 12, Ортис 69, Бруэра 80 – Энрике 8
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом
- “Бока Хуниорс” Аргентина – “Расинг” Аргентина
- “Боливар” Боливия – “Интернасьональ” Бразилия
- “Флуминенсе” Бразилия – “Олимпия” Парагвай
- “Депортиво Перейра” Колумбия – “Палмейрас”
Первые матчи состояться 22-24 августа, ответные – 29-31 августа.
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