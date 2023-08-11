Без Фламенго и Ривер Плейта. Определились все четвертьфиналисты Копа Либертадорес

В ночь с четверга на пятницу по киевскому времени в Южной Америке были сыграны последние матчи 1/8 Копа Либертадорес-2023.

Самую громкую сенсацию на данной стадии удалось сделать “Олимпии” – парагвайский клуб вібил из турнира действующего чемпиона “Фламенго” (3:2 по сумме двух матчей).

В другой игре аргентинский “Расинг” справился с колумбийским “Атлетико” Насьональ (3:0).

Результаты ответных матчей 1/8 Копа Либертадорес

“Флуминенсе” Бразилия – “Аргентинос Хуниорс” Аргентина 2:0 (первый матч 1:1)

Голы: Шавьер 86, Кеннеди 90+7

“Атлетико Минейро” Бразилия – “Боливар” Боливия 2:0, пен. 4:5 (первый матч 0:2)

Голы: Фернандиньо 31 (пен.), Роке 67

“Интернасьонал” Бразилия – “Ривер Плейт” 2:1, пен 9:8 (первый матч 1:2)

Голы: Меркадо 70, Алан Патрик 78 – Рохас 90

“Индепендьенте дел Важе” Эквадор – “Депортиво Перейра” Колумбия 1:1 (первый матч 0:1)

Голы: Хойос 6 – Анхуло 50

“Бока Хуниорс” Аргентина – “Насьональ” Уругвай 2:2, пен. 4:2 (первый матч 1:1)

Голы: Мерентьель 12, Адвинкула 47 – Тресса 16, Рамирес 75

“Палмейрас” Бразилия – “Атлетико Минейро” 0:0 (первый матч 1:0)

“Расинг” Аргентина – “Атлетико Насьональ” Колумбия 3:0 (первый матч 2:4)

Голы: Мартинес 28, Оеда 50, Агирре 56 (авт.)

“Олимпия” Парагвай – “Фламенго” Бразилия 3:1 (первый матч 0:1)

Голы: Торрес 12, Ортис 69, Бруэра 80 – Энрике 8

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом

“Бока Хуниорс” Аргентина – “Расинг” Аргентина

“Боливар” Боливия – “Интернасьональ” Бразилия

“Флуминенсе” Бразилия – “Олимпия” Парагвай

“Депортиво Перейра” Колумбия – “Палмейрас”

Первые матчи состояться 22-24 августа, ответные – 29-31 августа.