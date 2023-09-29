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Фламенго объявил об отставке Сампаоли

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Аргентинец остался без работы

Фламенго объявил об отставке Сампаоли

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли отправлен в отставку с поста главного тренера "Фламенго". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

63-летний наставник возглавлял "красно-черных" с апреля этого года. Под его руководством команда провела 39 поединков, в которых одержала 20 побед, потерпела 8 поражений и 11 раз сыграла вничью.

Все начиналось хорошо - коллектив шел в тройке лидеров чемпионата страны, но 11 августа вылетел из Кубка Либертадореса на стадии 1/8 финала, а 24 сентября проиграл "Сан-Паулу" в двухматчевом финале Кубка Бразилии.

"Фламенго" идет 7-м в турнирной таблице, набрав 40 очков в 24 матчах. Отрыв от лидера составляет 11 баллов.

Возможным преемником аргентинца может стать экс-коуч сборной Бразилии Тите. Также ранее среди кандидатов называли Рожерио Сени, который уже работал во "Фламенго".

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В статье: Хорхе Сампаоли Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Flamengo

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