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Барселона - Реал. ТЕСТ об игроках, которые выступали за эти команды
Эль Классико посвящается
18 декабря состоится перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся непримиримые соперники - каталонская "Барселона" примет мадридский "Реал". Перед этим принципиальным поединком мы предлагаем вам вспомнить игроков, которые защищали цвета клубов. В тесте встретятся футболисты, которые выступали за одну из команд, за оба коллектива и те, которые вообще не имеют отношения ни к "блаугранас", ни к "сливочным", хотя в свое время они могли продолжить карьеру в одном из клубов.
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