Феде Вальверде. Когда птичка превратилась в спецназовца

Эль-Класико стало полноценным тестом на зрелость и качество уругвайского хавбека Федерико Сантьяго Вальверде. Испытание он прошел на отлично и, по многим версиям, признан самым ценным футболистом поединка. Официально таким объявили Касемиро, что тоже интересно, ведь именно эти двое смогли выполнить главную задачу Зинедина Зидана, которая чрезвычайно удивила "Барселону" (и особенно Месси) и позволила именно гостям быть движущей силой в поединке. Касемиро и Вальверде обеспечивали мгновенный жесткий и высокий прессинг, точнее, они были главными в такой работе. Благодаря этому "Реал" действовал очень высоко в защите, так против "Барселоны" почти не играют в Испании.

Эль-Класико могло завершиться и поражением "Реала", ведь это был риск, ну и люди уровня Суареса, Месси и Альбы всегда могут что-то придумать. Однако, особенно по сравнению с последними матчами "сливочных" против чемпионов, эта версия мадридцев была агрессивной и заставила даже такого соперника искать мяч, а порой просто бегать за ним как собачка.

Вальверде же не только выжигал очень большую зону, он несколько раз решительно бил издалека, постоянно давал вертикальное движение при атаках. Уругваец наконец-то научился использовать свой богатый опыт полузащитника. У него много общего с Касемиро в наборе умений. Оба они испробовали в средней линии все: роль опорника, бокс-ту-бокс, универсала и даже "десятки". С Касемиро изначально было понятно, что он физический монстр, а вот Федерико таким не выглядел при переезде в Мадрид. Тогда парень имел прозвище "Пахарито - Птичка" и был преимущественно плеймейкером. Однако на этой позиции в "Реале" сыграть у него не было шансов. Дело в том, что Вальверде несколько замедленно делает первые шаги, кстати, то же было и у Касемиро. В дальнейшем же разгоняется хорошо, поэтому его подвинули в глубину. Как и бразилец, он уже серьезно поработал над этим недостатком и достиг серьезного прогресса. Но все равно сейчас он больше пользы может приносить, действуя как помощник Касемиро. Тактическая грамотность, решительность, неплохая техника и мощный удар. Благодаря этому он действует с уклоном на правый фланг, однако, в отличие от Тони Кросса (играет левее Касемиро), уругваец имеет бешеную динамику, поэтому может помочь команде чуть ли не по всей ширине поля. Вальверде не забыл свою атакующую молодость и поэтому максимально нацелен на ворота соперника, поперечная передача от него может быть только вынужденным шагом под давлением.

Смело стоит утверждать, что игра Феде Вальверде является основной причиной, а не следствием прогресса "Реала" за последние полтора месяца. Когда же травма Азара привела к переходу команды на схему 4-4-2 с креативным свободным художником Иско, то это только добавило красок игре птенчика, который превратилось в спецназовца.

За нынешний сезон он уже сыграл больше матчей в основе своей нынешней команды, чем за всё предыдущее время. Вальверде – лидер команды по количеству намотанных километров в сезоне, по количеству отборов и фолов на нем в последних пяти поединках. Все чаще он бьет по воротам соперника, что является очевидным признаком растущей уверенности – парень уже имеет топовый класс и стремительно учится использовать его в полной мере.

Интересно, что в возрасте 15-16 лет по таланту его тренеры сравнивали с выдающимися уругвайскими нападающими Агилерой, Сосой, Фонсекой. Тогда он был еще слишком легким и слишком увлекался атакой. После второй команды "Реала" в Испании он получил опыт борьбы за выживание, Вальверде отдали в аренду в "Депортиво Ла Корунье". Там у него не было стабильного места в основе, однако тренер Пепе Мел доверял парню и подчеркивал, что такому футболисту не нужна функция, четкая задача. Он сам может искать себе применение, потому что умеет делать разницу, поэтому не нуждается в списке обязанностей, только подсказках. Именно таким образом он способен прогрессировать. С Мелем хавбек работал недолго, но очень ценит тот период.

В 2016-м году четверо претендентов взялись уговаривать агентов Вальверде принять их предложения. "Челси", "Арсенал" и "Барселона" оказались не готовы платить более 5-ти миллионов евро за 17-летнего парня, а вот боссов "Реала" Хуни Халафат убедил в необходимости перебить другие предложения, мадридцы заплатили 5 и прописали еще ряд бонусов. Сейчас цена выглядит смешной.

Контракт с "Реалом" Федерико Сантьяго подписал в день своего 18-летия. Впоследствии успешно выступил на молодежном чемпионате мира. Настоящий шанс в главной Белой команде ему дал Сантьяго Солари, тренер, который, пожалуй, ничего более хорошего и не сделал для "сливочных". Сейчас Вальверде – 21 год, он поражает игровым и физическим прогрессом. Также важно, что именно в полузащите "Реал" больше нуждается в свежей крови, поскольку Кросс и особенно Модрич не молодеют.

Отмечу, что на контракте в клубе есть еще один невероятно талантливый хавбек и он тоже – открытие сезона в Примере. Речь о том же Эдегоре, чьи достижения в "Реал Сосьедаде" впечатляют – только Месси определяет игру своей команды больше Мартина.

У Вальверде жепо сравнению с норвежцем два больших плюса – он уже в Мадриде и он никогда не ссорился с Зиданом.