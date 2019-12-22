Зинедин Зидан: Кто-то скажет, что лучше меня разбирается в тактике, но я все вижу по-своему

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своем понимании тактики в футболе.

"Мне кажется странноватым то, что нужно постоянно демонстрировать нашу работу в этом направлении. В футболе важна стабильность, и нам она присуща.

Наша идентичность заключается в том, что когда мяч у нас – мы действуем в атакующей манере, когда он не у нас – мы хорошо защищаемся. Кто-то может сказать, что есть люди, лучше меня понимающие в тактике, но, возможно, я смотрю на вещи не так, как другие.

Для меня тактика – это состояние формы, состояние духа. Для меня это амбиции игроков и их страсть. Честно говоря, мы играем не по схеме 4-4-2. Я говорю об этом людям, обсуждающим это и утверждающим, что мы играем лишь таким образом. Это показывает, что каждый думает по-своему", – сказал Зинедин Зидан.