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Зинедин Зидан: Кто-то скажет, что лучше меня разбирается в тактике, но я все вижу по-своему

Испания
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Французский специалист поделился своим видением тактики

Зинедин Зидан: Кто-то скажет, что лучше меня разбирается в тактике, но я все вижу по-своему
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своем понимании тактики в футболе.

"Мне кажется странноватым то, что нужно постоянно демонстрировать нашу работу в этом направлении. В футболе важна стабильность, и нам она присуща.

Наша идентичность заключается в том, что когда мяч у нас – мы действуем в атакующей манере, когда он не у нас – мы хорошо защищаемся. Кто-то может сказать, что есть люди, лучше меня понимающие в тактике, но, возможно, я смотрю на вещи не так, как другие.

Для меня тактика – это состояние формы, состояние духа. Для меня это амбиции игроков и их страсть. Честно говоря, мы играем не по схеме 4-4-2. Я говорю об этом людям, обсуждающим это и утверждающим, что мы играем лишь таким образом. Это показывает, что каждый думает по-своему", – сказал Зинедин Зидан.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
www.realmadrid.com
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