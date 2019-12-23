Диего Симеоне прокомментировал достижения отметки в 8 лет во главе Атлетико

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал, то что уже 8 лет тренирует мадридский клуб.

"Так много стоит сказать. Не хватит времени объяснить, что я чувствую.

Я в долгу перед "Атлетико". Хочу поблагодарить за все усилия, которые приложили все мои игроки.

Болельщики знали, что это произойдет с самого первого дня", – поделился наставник.