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Диего Симеоне прокомментировал достижения отметки в 8 лет во главе Атлетико
Знаменательная дата для аргентинского тренера
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал, то что уже 8 лет тренирует мадридский клуб.
"Так много стоит сказать. Не хватит времени объяснить, что я чувствую.
Я в долгу перед "Атлетико". Хочу поблагодарить за все усилия, которые приложили все мои игроки.
Болельщики знали, что это произойдет с самого первого дня", – поделился наставник.
Напомним, Симеоне возглавил мадридский "Атлетико" 23 декабря 2011 года. Вместе с "матрасниками" аргентинский специалист выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Испании, два раза побеждал в Суперкубке УЕФА и Лиги Европы, а также дважды выводил "Атлетико" в финал Лиги чемпионов.