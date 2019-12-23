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Диего Симеоне прокомментировал достижения отметки в 8 лет во главе Атлетико

Испания
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Знаменательная дата для аргентинского тренера

Диего Симеоне прокомментировал достижения отметки в 8 лет во главе Атлетико
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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал, то что уже 8 лет тренирует мадридский клуб.

"Так много стоит сказать. Не хватит времени объяснить, что я чувствую.

Я в долгу перед "Атлетико". Хочу поблагодарить за все усилия, которые приложили все мои игроки.

Болельщики знали, что это произойдет с самого первого дня", – поделился наставник.

Напомним, Симеоне возглавил мадридский "Атлетико" 23 декабря 2011 года. Вместе с "матрасниками" аргентинский специалист выиграл чемпионат, кубок и суперкубок Испании, два раза побеждал в Суперкубке УЕФА и Лиги Европы, а также дважды выводил "Атлетико" в финал Лиги чемпионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
Marca
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