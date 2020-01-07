Испания
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Тер Штеген не попал в заявку Барселоны на матчи Суперкубка Испании
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Уже 8-го января начинаются матчи за Суперкубок Испании. Впервые в истории за него сразятся сразу четыре команды.
Каталонская "Барселона" объявила свою заявку на турнир. В неё не попал Марк-Андре тер Штеген, у которого небольшое повреждение. Немецкий вратарь также пропускал матч с "Эспаньолом".
#SupercopaBarça— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2020
8-12 January
Saudi Arabia pic.twitter.com/PIdAU1FvHh
В полуфинале турнира каталонцы сыграют против "Атлетико".
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 17:50
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