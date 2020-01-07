Тер Штеген не попал в заявку Барселоны на матчи Суперкубка Испании

Уже 8-го января начинаются матчи за Суперкубок Испании. Впервые в истории за него сразятся сразу четыре команды.

Каталонская "Барселона" объявила свою заявку на турнир. В неё не попал Марк-Андре тер Штеген, у которого небольшое повреждение. Немецкий вратарь также пропускал матч с "Эспаньолом".

В полуфинале турнира каталонцы сыграют против "Атлетико".