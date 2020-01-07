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Тер Штеген не попал в заявку Барселоны на матчи Суперкубка Испании

Испания
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Тер Штеген не попал в заявку Барселоны на матчи Суперкубка Испании
UA-Футбол
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Уже 8-го января начинаются матчи за Суперкубок Испании. Впервые в истории за него сразятся сразу четыре команды.

Каталонская "Барселона" объявила свою заявку на турнир. В неё не попал Марк-Андре тер Штеген, у которого небольшое повреждение. Немецкий вратарь также пропускал матч с "Эспаньолом".

В полуфинале турнира каталонцы сыграют против "Атлетико".

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В статье: Суперкубок Испании Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.01.2020 в 17:50
Нет только Тер Штеген пропустит этот турнир, но и ещё 9 игроков из всех четырёх команд. А именно: Бензема, Азар, Дембеле, Гедеш, Диего Коста, Бейл, Родриго (тот, что из Валенсии), Артур, Асенсио.
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