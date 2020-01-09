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Автобус Барселоны заблудился в Саудовской Аравии – Месси и компания опоздали на тренировку

Испания
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Водитель перепутал стадионы

Автобус Барселоны заблудился в Саудовской Аравии – Месси и компания опоздали на тренировку
Новина українською

"Барселона" опоздала на пресс-конференцию перед матчем с "Атлетико" в рамках Суперкубка Испании, который проводится в Саудовской Аравии в формате "турнира четырех". По информации Goal, водитель автобуса заблудился в Джидде и перепутал стадионы – он понял ошибку и сменил курс, но транспортное средство попало в затяжную пробку.

"После небольшого казуса мы знаем город чуть лучше (улыбается). Мы поехали на стадион, где играли "Реал" и "Валенсия". Поэтому опоздали на тренировку и пресс-конференцию", – отметил Эрнесто Вальверде, который задержался по пути к журналистам вместе с Серхио Бускетсом.

"Барселона" встретится с "Атлетико" сегодня, 9 января. Вчера "Реал" обыграл "Валенсию" 3:1.

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В статье: Эрнесто Вальверде Суперкубок Испании Барселона
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