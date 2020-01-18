Сетьен: Бускетс обладает уникальным пониманием игры

Новый главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, почему, возглавляя "Бетис", попросил футболку у полузащитника каталонского клуба Серхио Бускетса.

"У меня есть коллекция футболок дома. Они принадлежат особенным игрокам – тем, кто делает меня счастливым. Это не только великие игроки, но и те, с кем я работал, те, кто честен и трудолюбив.

Бускетс один из них. Я всегда очень восхищался им. У него ключевая позиция на поле, тем более учитывая стиль игры "Барселоны". У него уникальное понимание игры. Поэтому я попросил у него футболку", – сказал Сетьен в интервью Marca.