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Примера. 21-й тур. Эспаньол снова без поражения

Испания
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Тур начался вчера

Примера. 21-й тур. Эспаньол снова без поражения
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Абелардо пожертвовал Кубком Испании и, сыграв не основным составом против "Реал Сосьедада", потерпел свое первое поражение у руля команды. Однако этим тренер не разозлил удачу. Сегодня "попугаи" вновь не проиграли и сохранили быстрый как для аутсайдера темп в Ла Лиге – пять очков в трех матчах 2020-го года.

"Эспаньол" пропустил на 12-й минуте после хитрого розыгрыша углового в исполнении соперника. Но без спешки и паники сравнял счет в середине второго тайма, когда ворота расстрелял Рауль Де Томас. А дальше уже никто не суетился – ничья устраивала не только "Эспаньол", но и, как показали события на поле, "Атлетик".

Это несмотря на то, что баски претендуют на зону Лиги чемпионов. Очевидно, такая стратегия – не рисковать.

Примера. 21-й тур. Эспаньол снова без поражения - изображение 1

Барселона. Стадион "Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Атлетик" 1:1
Голы: Рауль Де Томас 63 - Асьер Вильялибре 12

"Эспаньол": Диего Лопес, Виктор Санчес (Льюис Лопес 61), Серхи Дардер, Рауль Де Томас, Хонатан Кальери (Ву Лей 83), Оскар Мелендо (Адриан Эмбарба 57), Давид Лопес, Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Марк Рока

"Атлетик": Яго Эррерин, Ерай Альварес Лопес, Микель Весга, Юри Берчиче, Дани Гарсия, Икер Муньяин (Эчебария Беньят 82), Андер Капа, Иньиго Мартинес, Асьер Вильялибре (Кенан Кодро 84), Унай Нуньес, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия 69)

Предупреждения: Виктор Санчес 17, Марк Рока 56, Бернардо Эспиноса 59 - Микель Весга 9

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В статье: Атлетик (Бильбао) Чемпионат Испании Вильярреал Гранада (Испания) Севилья (Испания) Алавес (Витория-Гастейс) Эспаньол (Барселона)
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