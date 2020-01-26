Дни Диего Симеоне сочтены? После позора в Кубке, Атлетико не смог переиграть аутсайдера Ла Лиги

Тяжелые времена переживает Диего Симеоне у руля "Атлетико". Его критиковали и в течение первого круга турнира, но часть неудачных результатов списывали на последствия процесса перестройки. Однако сможет ли найти для себя оправдание "Эль-Чоло" после январских событий 2020-го года? "Атлетико" позорно вылетел из Кубка Испании от представителя Сегунды Б, а в чемпионате потерпел уже вторую потерю в трех матчах.

В прошлом туре было поражение от "Эйбара" 0:2 на его поле, ныне – ничья с аутсайдером "Леганесом" на своем. И что хуже всего для Диего Симеоне – победу его команда не заслужила. "Пепинерос" в первом тайме успешно держали защиту и даже больше владели мячом, не позволив мадридцам устроить финальный штурм. После перерыва ситуация повторилась. Только три удара в створ ворот подтверждают закономерность нуля в графе "забитые мячи" напротив "Атлетико". "Леганес" попал в створ четыре раза, и было это угрожающе, особенно в первом тайме.

После матча бушевали эмоции. Но это были эмоции беспомощности и разочарования. "Атлетико" с Диего Симеоне не двигается вперед.

Мадрид. Стадион: "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Леганес" 0:0

"Атлетико": Ян Облак, Альваро Мората, Маркос Льоренте (Витоло 46), Томас Парти, Жоау Феликс, Анхель Корреа (Эктор Эррера 62), Ренан Лоди, Стефан Савич, Сауль Ньигес, Аугусто Фелипе, Шиме Врсалько (Иван Сапоньич 88)

"Леганес": Иван Куэльяр, Колинс Авазем, Кеннет Омеруо, Унаи Бустинса, Хонатан Сильва, Роке Меса, Ресио, Роберто Росалес, Хавьер Эрасо (Айтор Руйбаль 61), Кевин Родригес (Гидо Каррильо 78), Мартин Брайтвайт (Оскар Арнаис 90)

Предупреждения: Стефан Савич 90+6 - Колинс Авазем 11, Хавьер Эрасо 54, Иван Куэльяр 76, Роке Меса 89, Ресио 90+2, Иван Куэльяр 90+3

Удаление: Иван Куэльяр 90+3