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Экс-игрок ПСЖ может продолжить карьеру в Испании

Испания
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Бен-Арфа ведет переговоры с Вальядолидом

Экс-игрок ПСЖ может продолжить карьеру в Испании
Новина українською

Экс-хавбек "Ренна" и "ПСЖ" Хатем Бен-Арфа может перейти в один из клубов Примеры.

Mundo Deportivo утверждает, что 32-летний футболист близок к подписанию контракта с "Вальядолидом". Ожидается, что стороны заключат соглашение сроком до конца текущего сезона.

Напомним, что Бен-Арфа находится в статусе свободного агента с лета 2019 года, когда завершился его контракт с "Ренном". Ранее французский полузащитник выступал за "Лион", "Марсель", "Ньюкасл Юнайтед", "Халл Сити" и "Пари Сен-Жермен".

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В статье: ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Хатем Бен Арфа
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