  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гвардиола: Если Азар не играет на своем привычном уровне, то у Реала сразу же возникают проблемы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Если Азар не играет на своем привычном уровне, то у Реала сразу же возникают проблемы

Испания
(1 голосов)

Пеп считает Эдена лидером мадридской команды?

Гвардиола: Если Азар не играет на своем привычном уровне, то у Реала сразу же возникают проблемы
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" и бывший тренер каталонской "Барселоны" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением об адаптации бельгийского нападающего Эдена Азара в "Реале". "Горожане" встретятся со "сливочными" в рамках плей-офф Лиги чемпионов (26 февраля и 17 марта). Цитирует 49-летнего Гвардиолу Marca.

"Если Азар не играет на своем привычном уровне, то это значит, что у "Реала" сразу же возникают проблемы, происходит что-то не то. Не знаю даже, что и добавить. В Англии Эден доказал, что его можно считать футболистом мирового уровня. Всем нужно время на адаптацию. "Реал" – отличная команда. Самое болезненное поражение нанесли именно мадридцы, когда я тренировал "Баварию" (4:0). Я немного скучаю по Эль-Класико. Встреча "Сити" с "Реалом" будет отличаться от игр между мадридцами и "Барселоной".

Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро летом 2019 года. В 13 матчах текущего сезона форвард забил только 1 мяч и отдал 4 голевые передачи, на протяжении двух месяцев бельгиец был травмирован.

Читайте такжеБэйл и Азар не помогут Реалу в кубковом матче
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...