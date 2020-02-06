Гвардиола: Если Азар не играет на своем привычном уровне, то у Реала сразу же возникают проблемы

Менеджер "Манчестер Сити" и бывший тренер каталонской "Барселоны" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением об адаптации бельгийского нападающего Эдена Азара в "Реале". "Горожане" встретятся со "сливочными" в рамках плей-офф Лиги чемпионов (26 февраля и 17 марта). Цитирует 49-летнего Гвардиолу Marca.

"Если Азар не играет на своем привычном уровне, то это значит, что у "Реала" сразу же возникают проблемы, происходит что-то не то. Не знаю даже, что и добавить. В Англии Эден доказал, что его можно считать футболистом мирового уровня. Всем нужно время на адаптацию. "Реал" – отличная команда. Самое болезненное поражение нанесли именно мадридцы, когда я тренировал "Баварию" (4:0). Я немного скучаю по Эль-Класико. Встреча "Сити" с "Реалом" будет отличаться от игр между мадридцами и "Барселоной".

Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро летом 2019 года. В 13 матчах текущего сезона форвард забил только 1 мяч и отдал 4 голевые передачи, на протяжении двух месяцев бельгиец был травмирован.