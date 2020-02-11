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Зидан: Это ненормально, что Модрич становился чемпионом Испании всего один раз

Испания
(1 голосов)

Зинедин сочувствует Луке?

Зидан: Это ненормально, что Модрич становился чемпионом Испании всего один раз
Новина українською

Сразу же, как только французский тренер вернулся в столицу Испании, он моментально подчеркнул важность выигрыша золотых медалей Ла Лиги. В сезоне 2017/18, а также в прошлом году, "Барселона" оказалась выше "Реала" по итогам розыгрышей чемпионата Испании.

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"Я могу прокомментировать это следующим образом: ненормально, что такой футболист как Лука Модрич становился чемпионом Испании всего один раз".

Напомним, хорват – чемпион Испании по итогам сезона 2016/17. Ниже Marca приводит сравнительную статистику по выигранным трофеям между футболистами "Реала" и "Барселоны", а также показатели исполнителей "королевского клуба" за всю историю.

Зидан: Это ненормально, что Модрич становился чемпионом Испании всего один раз - изображение 1

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В статье: Лука Модрич Зинедин Зидан Примера Реал (Мадрид) Ла Лига
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Комментарии (3)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
11.02.2020 в 13:00
ненормально - это когда Тьерри Анри не получил в свое время ЗМненормально - это когда Стивен Джеррард не выиграл АПЛ...
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liver.barca.4.0
11.02.2020 в 12:06
В этом году статистику чуть подправят, если не будут разбрасываться очками со всякими Мальорками. А так конечно да, в эру Месси Барселона сильно обгоняет Мадрид по испанским внутренним трофеям.
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Cannabis Sativa (Луцк)
11.02.2020 в 11:58
Играл бы за Барсу - чаще бы Ла-Лигу выигрывал
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