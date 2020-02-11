Зидан: Это ненормально, что Модрич становился чемпионом Испании всего один раз

Сразу же, как только французский тренер вернулся в столицу Испании, он моментально подчеркнул важность выигрыша золотых медалей Ла Лиги. В сезоне 2017/18, а также в прошлом году, "Барселона" оказалась выше "Реала" по итогам розыгрышей чемпионата Испании.

"Я могу прокомментировать это следующим образом: ненормально, что такой футболист как Лука Модрич становился чемпионом Испании всего один раз".

Напомним, хорват – чемпион Испании по итогам сезона 2016/17. Ниже Marca приводит сравнительную статистику по выигранным трофеям между футболистами "Реала" и "Барселоны", а также показатели исполнителей "королевского клуба" за всю историю.