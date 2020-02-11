Коутиньо сообщил руководству Барселоны, что хочет остаться в Баварии

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, в настоящее время выступающий на правах аренды за "Баварию", определился со своим будущим.

Как сообщает Mundo Deportivo, 27-летний футболист хочет остаться в мюнхенском клубе на следующий сезон. О своём желании Филиппе уже уведомил руководство сине-гранатовых.

Напомним, Коутиньо перешёл в "Баварию" летом прошлого года на правах аренды, рассчитанной на один год. В договоре была прописана опция выкупа за € 120 млн. При этом, по информации СМИ, "Барселона" готова снизить требования и расстаться с бразильским хавбеком за € 80 млн.

В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами.