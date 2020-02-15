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Реал - Сельта. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Сельта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Сельта" в последних пяти матчах чемпионата проиграла лишь раз; в последнем туре сенсационно выиграла у "Севильи" и поднялась над зоной вылета. Теперь галисийцы настроены наращивать темп.
Хотя если в 24-м туре придется притормозить – никто не удивится. Ведь соперником будет лидер чемпионата мадридский "Реал". Команда Зидана не безупречна, однако часто берет свое благодаря характеру. Возможно, этот козырь поможет покорить и "Сельту".
Матч состоится 16-го февраля 2020-го года в 22:00. Прямая текстовая LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе Испания от Игоря Семйона >>>. Прямая видеотрансляция – телеканал "Футбол 1", видеоплатформы Oll.tv и MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 24-го тура Ла Лиги "Реал" - "Сельта"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Испания - Movistar Laliga, Movistar +, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga;
- США - beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA.