Реал - Сельта. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Сельта" в последних пяти матчах чемпионата проиграла лишь раз; в последнем туре сенсационно выиграла у "Севильи" и поднялась над зоной вылета. Теперь галисийцы настроены наращивать темп.

Хотя если в 24-м туре придется притормозить – никто не удивится. Ведь соперником будет лидер чемпионата мадридский "Реал". Команда Зидана не безупречна, однако часто берет свое благодаря характеру. Возможно, этот козырь поможет покорить и "Сельту".

Матч состоится 16-го февраля 2020-го года в 22:00. Прямая текстовая LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе Испания от Игоря Семйона >>>. Прямая видеотрансляция – телеканал "Футбол 1", видеоплатформы Oll.tv и MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 24-го тура Ла Лиги "Реал" - "Сельта"?