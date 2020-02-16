Альбасете против полуфиналиста Кубка Испании. Однако без Зозули. Смотреть LIVE матч Мирандес - Альбасете

"Альбасете" в матче 28-го тура Сегунды сыграет против сильного соперника. "Мирандес" – полуфиналист текущего Кубка Испании с шансами на финал, хотя пока без претензий на повышение в классе. Соперник интересный.

Правда, Роман Зозуля против него не сыграет. Украинец отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Начало матча – 13:00. Сигнал – от MEGOGO. Доступно без регистрации.