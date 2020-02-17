Барселона получила разрешение на приобретение форварда на замену Дембеле

"Барселона" получила разрешение на приобретение нового нападающего, сообщает Mundo Deportivo.

Медицинская комиссия Примеры установила, что форвард сине-гранатовых Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте чемпионата, согласно которому клуб может дозаявлять по одному игроку вне трансферного периода в случае серьёзных травм. Каталонцы получили право на осуществление сделки в ближайшие 15 дней.

Ранее "Барселона" также лишилась нападающего Луиса Суареса. Уругваец перенёс операцию на колене и вернётся в строй не раньше чем через три месяца.

"Барселона", набрав 52 очка в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.