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Барселона получила разрешение на приобретение форварда на замену Дембеле
Игрок выбыл на длительный срок
"Барселона" получила разрешение на приобретение нового нападающего, сообщает Mundo Deportivo.
Медицинская комиссия Примеры установила, что форвард сине-гранатовых Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте чемпионата, согласно которому клуб может дозаявлять по одному игроку вне трансферного периода в случае серьёзных травм. Каталонцы получили право на осуществление сделки в ближайшие 15 дней.
Ранее "Барселона" также лишилась нападающего Луиса Суареса. Уругваец перенёс операцию на колене и вернётся в строй не раньше чем через три месяца.
"Барселона", набрав 52 очка в 24 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.