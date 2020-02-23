Примера. 25-й тур. Гранада за тайм громит Осасуну

"Гранаде" хватило 45-ти минут для того, чтобы уничтожить "Осасуну" на ее поле. В первом тайме дублем отметился Дарвин Матчис, а Димитри Фулкье окончательно закрыл все вопросы. Во второй 45-минутке гости играли по ситуации.

Первый гол Мачис забил классным ударом под перекладину, но надо отмечать и передачу Солдадо. Для Робрето нет неудобных соперников, он всем портит нервы. Интересно, что второй гол Мачиса оказался похожим на первый – "Осасуна" оставляла в обороне слишком много свободных зон. Вот и Фулкье одной из них воспользовался, подчеркнув козырь "Гранады" под названием эффективность.

Меньше сорока процентов владения мячом, три гола из четырех ударов в створ – и третья победа в последних четырех турах в кармане.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Гранада" 0:3

Голы: Дарвин Мачис 4, Дарвин Мачис 28, Димитри Фулкье 41

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Давид Гарсия, Энрик Галлего, Рубен Гарсия (Адриан Лопес 72), Ойер Санхурхо, Роберт Ибаньес (Фран Мерида 61), Иньиго Перес (Хосе Арнаис 61), Дарко Брашанац, Аридане Эрнандес, Первис Эступинан

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Максим Гоналон, Герман Санчес, Роберто Солдадо, Дарвин Мачис (Федерико Вико 78), Карлос Нева, Виктор Диас, Янгел Эррера (Ян Брис Этеки 86), Домингуш Дуарте, Карлос Фернандес (Антонио Пуэртас 69)

Предупреждения: Игнасио Видаль 57, Роберт Ибаньес 59, Фран Мерида 78 - Янгел Эррера 55