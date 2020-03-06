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Герой футбольного дня. Марк-Андре тер Штеген

Испания
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Герой футбольного дня. Марк-Андре тер Штеген
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в 26-и матчах пропустила больше "Реала", "Атлетико", "Севильи", "Хетафе", "Атлетика" (Бильбао) и наравне с "Гранадой" и "Реал Сосьедадом", у которого на один матч меньше. То есть, согласно статистике Марк-Андре тер Штегена точно нельзя назвать лучшим голкипером Примеры. Однако игра, которую показывает немецкий вратарь в рамке каталонского клуба, заставляет называть этого игрока безоговорочным лидером "Барселоны" и одним из тех футболистов, кто в чемпионате Испании прогрессирует стремительно.

Еще год-полтора назад тер Штегена много критиковали за неуверенную игру, за непринужденные ошибки, а сегодня его называют первым важнейшим игроком "Барселоны" после Лионеля Месси. Если аргентинец берет на себя ответственность и едва не самостоятельно разбирается с проблемами в нападении, то тер Штеген делает это именно в рамке ворот. И не нужно, кивая на поражение и пропущенные голы, говорить, что немец больше или чаще ошибается. Он просто не всесилен, но такое случается и с Месси.

Например, матч против "Валенсии" на "Месталье". Лео был единственным, кто угрожал воротам соперника, кто создавал остроту и пытался сломать насыщенную защиту "летучих мышей". Аргентинец в том поединке нанес по воротам соперника более десяти ударов, но не забил. Впоследствии его критиковали за низкую эффективность, а вот тер Штегена критиковать смысла не было – он сделал все возможное. Кроме двух пропущенных, сделал еще четыре сейва, среди которых – и очень яркие. Аналогичная ситуация – и в матче против "Реала" в минувшие выходные. Также тер Штеген спасал свою команду в поединках против менее грозных соперников вроде "Леванте" или "Бетиса". Настоящий лидер.

Он едва ли не единственный, кто в течение последнего времени реально прогрессирует в "Барселоне". И его потеря, о возможности которой в последние дни активно говорится в Испании, может стать для команды не меньшим ударом, чем потеря Лионеля Месси.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген герой футбольного дня
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