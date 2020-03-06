СМИ: Реал не будет удерживать Модрича и летом отпустит полузащитника

Лука Модрич может летом покинуть "Реал". Об этом передает испанский источник Mundo Deportivo.

Сейчас на хорвата претендуют несколько клубов из MLS (сообщалось о предметном интересе со стороны "Интер" Майами). Есть вероятность, что Модрич, у которого в 2021 году заканчивается контракт, будет продан.

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Еще прошлым летом Лука был в шаге от перехода в "Милан", однако тогда "сливочные" заблокировали данный трансфер. Зидан рассчитывал на футболиста, который в этом сезоне отыграл 28 матчей.

Хорватский полузащитник выступает за "Реал" с лета 2012 года. Он помог "сливочным" завоевать 16 трофеев.