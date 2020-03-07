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Артур Мело пропустит игру с Реал Сосьедадом
Бразилец получил повреждение
"Барселона" огласила заявку на матч 27-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада".
[CONVOCATORIA]— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 6, 2020
Barça-Real Sociedad
Camp Nou | Jornada 27 - @LaLiga pic.twitter.com/zTTTyFAcnB
В ней не нашлось место полузащитнику Артуру Мело, который накануне получил повреждение лодыжки. Об этом информирует официальный сайт каталонцев.
Степень серьезности травмы и сроки возвращения игрока не уточняются.
Матч "Барселона" — "Реал Сосьедад" состоится завтра, 7 марта, в 19:30 по киевскому времени.
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