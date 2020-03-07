Артур Мело пропустит игру с Реал Сосьедадом

"Барселона" огласила заявку на матч 27-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада".

В ней не нашлось место полузащитнику Артуру Мело, который накануне получил повреждение лодыжки. Об этом информирует официальный сайт каталонцев.

Степень серьезности травмы и сроки возвращения игрока не уточняются.

Матч "Барселона" — "Реал Сосьедад" состоится завтра, 7 марта, в 19:30 по киевскому времени.