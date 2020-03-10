Променял Барселону на Загреб: за РБ Лейпциг играет удивительный полузащитник

В короткой справке об атакующем полузащитнике "РБ Лейпциг" Дани Ольмо в Википедии пишет, что он бегло говорит по-хорватски.

Наверное, Дани единственный такой воспитанник "Ла Масии" во всем мире. Кому еще придет идея перебираться из Испании с ее Примерой, Сегундой и четырьмя группами Сегунды-Б на далекие Балканы? Это нечто на стыке фантастики и сумасшествия.

И тем не менее, Дани все решил мгновенно, после чего ни его отец Мигель Ольмо, ни бывший агент Энди Бара не смогли переубедить парня, хоть и потратили на это не одну неделю.

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Агент вспоминал ту историю месяц назад в контексте переговоров с "Миланом". Этой зимой Ольмо был интересен целому ряду клубов - от родной "Барсы" и до грандов АПЛ. И все наперебой предлагали по 20-30 млн евро.

Все это разительно контрастировало с его уходом из "Барселоны" в 2014 году. Каталонцы пребывали на пике могущества и даже не обратили внимания на потерю тинэйджера. Вяло им интересовались и другие испанские клубы.

"Мне говорили, что я чокнутый, потому что уехал играть из Испании в Хорватию. Но правда в том, что предложений, подобных тому, что сделало "Динамо", у меня не было. Они предложили интересный проект, в котором я был центровой фигурой", - объяснил впоследствии хавбек.

Отсутствие интереса к Ольмо можно объяснить его ролью в системе "Барсы" - к 16 годам она резко сократилась. В раннем детстве Дани подавал огромные надежды, и в 9 лет перешел из школы "Эспаньола" в более престижную "Ла Масию". Однако тамошние тренеры то ли не поняли таланта Ольмо, то ли не стали тратить на него время.

Когда в 2014-м Дани ушел, тренер его группы Денис Пуч рассказал, что он банально потерял место в старте после прихода двух корейцев - Ли Сын У и Янг Гель Хе. Для справки, первый сейчас играет в Бельгии за "Сент-Трюйден", а второй вообще скатился до уровня третьей лиги корейского чемпионата. Если однажды у вас будут спрашивать, почему "Барсе" пришлось срочно вне трансферного окна покупать резервного форварда сборной Дании, то вот как раз поэтому.

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Ольмо же в Загребе адаптировался без промедления. Уже через год после перехода он дебютировал в первой команде "Динамо", а в сезоне-2017/18 окончательно закрепился в основном составе. В том же году пресса впервые признала испанца лучшим игроком всего первенства.

Его манера игры и правда завораживала местную публику. В Загребе сравнивали Дани со Звонимиром Бобаном, который 30 лет тоже назад начинал на "Максимире" - то же видение поля, тот же дриблинг, тот же удар. Сам Ольмо признавался, что переходил в "Динамо" как раз потому, что этот клуб годами воспитывал звезд: "Я знаю игроков, которые здесь начинали. Модрич, Ковачич, Манджукич, Ловрен. Сегодня они играют за "Реал", "Интер", "Атлетико" и "Ливерпуль".

Еще через год Ольмо стал героем хорватского "Золотого мяча" - он был признан лучшим игроком чемпионата, лучшим молодым игроком чемпионата и вошел в его символическую сборную. Попутно "Динамо" его усилиями сохранило звание чемпиона страны.

Именно после этого триумфа об Ольмо вновь заговорили в топ-лигах - летом 2019-го спрос на него был огромен. Но в Загребе сообразили, что продавать таланта после домашних успехов - это одно, а вот после побед в Лиге чемпионов - совсем другое. Тем более, что партнеры у Ольмо подобрались что надо, и шансы на прорыв были на редкость велики.

И хотя в итоге "Динамо" заняло четвертое место в группе, ставка сработала на все 100%. Одной только феерической победы над "Аталантой" (4:0) хватило Ольмо, чтобы заслужить дебютный вызов в сборную Испании.

А ведь потом были еще голы "Шахтеру" и "Манчестер Сити", окончательно утвердившие Дани в статусе одного из главных талантов всего европейского футбола.

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К концу осени телефоны агентов Ольмо Хуанмы Лопеса и Гелу Родригеса разрывались от звонков из больших клубов. Звонили из Испании, Англии, Германии и особенно настойчиво из "Миланелло".

Звонимир Бобан, с которым в Загребе так упорно сравнивали Ольмо, больше других надеялся его заполучить, но сделка не выгорела и, по слухам, это стало одной из причин его увольнения. Хотя пресса и настаивала, что переход не столько из-за переговорщика, сколько из-за жадности собственника "Милана".

"Лейпциг" же торговаться не стал и выполнил все условия хорватов, забрав Ольмо себе. Этим немцы порадовали и самого полузащитника, который сразу после вылета из ЛЧ обозначил, что "его цикл в Загребе завершен". Он имел на это право после 5,5 лет, 9 трофеев, 124 матчей, 34 голов и 28 результативных передач. Оставаться Хорватии - означало топтаться на месте, а человеку, бросившему "Ла Масию" ради Загреба, такое априори неинтересно.

"РБ Лейпциг" - клуб, который каждый день работает над тем, чтобы становиться лучше. Здесь все мотивированы и настроены расти. Хотя клуб и молод, у него огромный потенциал и очень качественные игроки", - заявил Дани вскоре после переезда в Германию, и не солгал. Футболисты "Лейпцига" оказались настолько хороши, что быстро задвинули его в запас, откуда он пока появляется только на замену.

Впрочем, это больше вопрос адаптации. Чтобы играть регулярно, Ольмо следует выучить язык, понять довольно сложную систему игры "Быков", идеи их тренера Юлиана Нагельсманна, сыграться с партнерами. На это обязательно уйдет время. Глобально в его будущем в Германии никто не сомневается - неслучайно "Лейпциг" не пожалел за Дани 30 млн евро.

К тому же, даже сейчас при всех сложностях Ольмо время от времени выстреливает, как, например, в Кубке против "Айнтрахта".

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Такая вот небанальная история. Мы все привыкли хаять молодежь за опрометчивые решения, но в данном случае интуиция и упрямство Ольмо к 21 году привело его туда, где мечтает оказаться каждый - в сборную и топ-лигу на солидный контракт.

Мощный профит получило от всей этой истории и загребское "Динамо". Дани целых три года тащил команду и обеспечивал ей результаты во всех турнирах, после чего был продан за рекордные для хорватов деньги. При этом его трансфер не ударит по "Динамо", ведь местная академия уже подготовила Дани замену - 19-летнего Антонио Марина еще два года назад пытался подписать "Ман Сити", но он остался и прошлой осенью одолел молодежку "Горожан" в Юношеской лиге УЕФА.

Попутно клуб поднял себе репутацию настолько, что в феврале в Загреб перебрался невостребованный талант лондонского "Арсенала" Робби Бертон - и он даже не скрывает, что на переезд его вдохновил Ольмо.

Вне сомнений, выиграет от подписания такого игрока и "РБ Лейпциг" - пусть не сразу, но у Дани есть все задатки стать одним из знаковых исполнителей в Бундеслиге.

И только "Барселона" в очередной раз села в лужу. Пример Сеска Фабрегаса ничему каталонцев не научил, и они продолжают терять своих звездочек, пока основа во главе с Лео Месси неумолимо стареет. Впрочем, это уже совсем другая история.