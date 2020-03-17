Реал продолжит реконструкцию домашнего стадиона, несмотря на пандемию коронавируса

Мадридский "Реал" продолжает реконструкцию стадиона "Сантьяго-Бернабеу", несмотря на массовый карантин из-за коронавируса.

Как сообщает AS, руководство клуба дало указание строительной компании FCC не прерывать текущие работы. Однако они трубуют, чтобы отдел охраны труда принял нужные меры, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

Строительные работы начались на "Сантьяго-Бернабеу" еще летом 2019-го. На всю работу было выделено более 500 миллионов евро, а приблизительная дата завершение проекта - 2023-й год.

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Интересный факт, строительная компания FCC ранее работала над стадионом одного из главнвых врагов "Реала" - мадридского "Атлетико".