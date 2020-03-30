  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Гризманн полон желания получить седьмой номер в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гризманн полон желания получить седьмой номер в Барселоне

Испания
(2 голосов)

В Мадриде Антуан играл именно с этой цифрой на спине

Гризманн полон желания получить седьмой номер в Барселоне
Новина українською

Французский нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о пребывании на карантине. Цитирует форварда издание Mundo Deportivo.

"Я бы хотел получить седьмой номер".

"Моя изоляция проходит хорошо, но я невероятно скучаю по футболу. Без понятия, когда соревнования продолжатся, не знаю, когда мы продолжим тренироваться. Также я расстроен из-за переноса ЕВРО-2020, но для нас это к лучшему, ведь у сборной Франции травмировалось много футболистов по ходу сезона".

Отметим, что когда Антуан только присоединился к "Барселоне", то седьмой номер был в распоряжении Филипе Коутиньо.

Читайте такжеРождение истории? Как чемпионом Испании может стать игрок со 127-ю минутами на поле
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антуан Гризманн Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...