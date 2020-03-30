Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гризманн полон желания получить седьмой номер в Барселоне
В Мадриде Антуан играл именно с этой цифрой на спине
Французский нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о пребывании на карантине. Цитирует форварда издание Mundo Deportivo.
"Я бы хотел получить седьмой номер".
Antoine Griezmann: "I would like to recover number 7." [grizzi esport] pic.twitter.com/UBMtUXvn0z— barcacentre (@barcacentre) March 30, 2020
"Моя изоляция проходит хорошо, но я невероятно скучаю по футболу. Без понятия, когда соревнования продолжатся, не знаю, когда мы продолжим тренироваться. Также я расстроен из-за переноса ЕВРО-2020, но для нас это к лучшему, ведь у сборной Франции травмировалось много футболистов по ходу сезона".
Отметим, что когда Антуан только присоединился к "Барселоне", то седьмой номер был в распоряжении Филипе Коутиньо.