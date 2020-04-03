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Тер Штеген хочет получать в Барселоне 10 миллионов в год

Испания
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Пока что каталонцы не соглашаются

Тер Штеген хочет получать в Барселоне 10 миллионов в год
UA-Футбол
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Марк-Андре тер Штеген и "Барселона" продолжают вести переговоры о новом контракте.

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Как сообщает Sport.es, агент немецкого игрока рассказал каталонцам требования игрока - он хочет зарабатывать 10 миллионов евро в год. Сейчас его зарплата в два раза меньше.

Руководство "Барселоны" пока что не соглашается с требованиями голкипера. Они предлагают четырехлетний контракт с зарплатой в 6,5 миллионов евро.

Напомним, что также в услугах тер Штегена заинтересована "Бавария".

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген
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