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Юмтити не хочет покидать Барселону
Игроком интересуются клубы из АПЛ
Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити планирует остаться в команде, сообщает Goal.com со ссылкой на Sport.es.
Как пишет источник, 26-летний француз хочет продолжать выступать за каталонскую команду. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подписании Юмтити заинтересованы "Арсенал" и "Челси".
В сезоне-2019/20 Юмтити провел за "Барселону" 16 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 32 миллиона евро.
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Комментарии (2)
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ivst (kharkov)
20.04.2020 в 18:06
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MES QUE UN CLUB
20.04.2020 в 16:47
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