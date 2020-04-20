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Юмтити не хочет покидать Барселону

Испания
(1 голосов)

Игроком интересуются клубы из АПЛ

Юмтити не хочет покидать Барселону
Новина українською

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити планирует остаться в команде, сообщает Goal.com со ссылкой на Sport.es.

Как пишет источник, 26-летний француз хочет продолжать выступать за каталонскую команду. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подписании Юмтити заинтересованы "Арсенал" и "Челси".

В сезоне-2019/20 Юмтити провел за "Барселону" 16 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 32 миллиона евро.

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В статье: Барселона Самуэль Юмтити
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Комментарии (2)
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ivst (kharkov)
20.04.2020 в 18:06
остаться-то он может, а вот выступать - тут есть сомнения в том, зачем команде ленивый, жирный, квадратноголовый безногий защитник?
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MES QUE UN CLUB
20.04.2020 в 16:47
Что за юмти новость написал? ))
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