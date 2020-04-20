Юмтити не хочет покидать Барселону

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити планирует остаться в команде, сообщает Goal.com со ссылкой на Sport.es.

Как пишет источник, 26-летний француз хочет продолжать выступать за каталонскую команду. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в подписании Юмтити заинтересованы "Арсенал" и "Челси".

В сезоне-2019/20 Юмтити провел за "Барселону" 16 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 32 миллиона евро.