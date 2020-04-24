Барселона и Ювентус могут обменяться игроками

Полузащитник "Барселоны" Артур может перейти в "Ювентус", сообщает RAC1.

По сведениям источника, 23-летний бразилец может быть включен в сделку по переходу хавбека туринцев Миралема Пьянича.

В текущем сезоне Артур провел 16 матчей в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.