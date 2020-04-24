Испания
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Барселона и Ювентус могут обменяться игроками
Речь идет о Пьяниче и Артуре
Полузащитник "Барселоны" Артур может перейти в "Ювентус", сообщает RAC1.
По сведениям источника, 23-летний бразилец может быть включен в сделку по переходу хавбека туринцев Миралема Пьянича.
В текущем сезоне Артур провел 16 матчей в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.
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