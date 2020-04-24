  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона и Ювентус могут обменяться игроками
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона и Ювентус могут обменяться игроками

Испания
(1 голосов)

Речь идет о Пьяниче и Артуре

Барселона и Ювентус могут обменяться игроками
Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Артур может перейти в "Ювентус", сообщает RAC1.

По сведениям источника, 23-летний бразилец может быть включен в сделку по переходу хавбека туринцев Миралема Пьянича.

В текущем сезоне Артур провел 16 матчей в Ла Лиге, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Миралем Пьянич Ювентус (Турин) Барселона Артур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...