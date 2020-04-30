Ракитич: Мы должны попробовать сделать футбол вещью, которая всех нас объединит

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич рассказал о ситуации с паузой в чемпионате Испании из-за пандемии коронавируса.

"Я хочу играть. Конечно, надо обеспечить безопасность здоровья людей, но надо понимать, что безопасность уже не будет стопроцентной. У людей все еще есть риск заразиться после того, как они могут вернуться. Сотрудники супермаркетов тоже могут заболеть, у них эта вероятность даже больше, чем у вас. Они рискуют, и я тоже готов. Думаю, у нас есть такой долг. Если спросить фанатов, то они тоже скажут, что хотели бы видеть футбол. Мне кажется, что мы должны попробовать сделать футбол вещью, которая всех нас объединит. Нам всем нужно чувство единства, и мы можем подарить его людям", — цитирует Marca Ракитича.

По последним данным Worldometers, в Испании 236 899 случаев заражения коронавирусом.